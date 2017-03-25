В Челябинске автосервис едва не взлетел на воздух (ФОТО)

Публикации за 25.03.17

В Челябинске едва не взорвался автосервис возле здания областной Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», крупный пожар в гаражной мастерской на перекрестке улиц Харлова и Барбюса произошел сегодня около полудня.

По данным очевидцев, к моменту приезда пожарых густой черный дым заполонил близлежащие улицы и дворы.

Фотография сообщества «Жесть Челябинска и области 18+"

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В ходе тушения пожара огнеборцы вынесли из огня 7 кислородных баллонов и 3 баллона с пропаном. Спустя 40 минут возгорание кирпичной постройки площадью 90 квадратных метров ликвидировали.

По предварительным данным, ЧП возникло при проведении сварочных работ.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется информация об одном из пострадавших.

Челябинск, Юлия Димова

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