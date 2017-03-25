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Челябинск

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Публикации за 25.03.17

В Кыштыме на 18-летнего парня обрушилась ледяная глыба

В Кыштыме на 18-летнего парня обрушилась ледяная глыба

В Кыштыме на 18-летнего парня упала глыба льда.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел сегодня возле дома №1 по улице Ленина. Юноша стоял на крыльце павильона быстрого питания, когда услышал характерный треск, после чего прикрыл голову руками.

В этот момент с крыши многоэтажки прямо на него рухнул огромный кусок обледенелого снега. Края льдины поранили горожанину лицо, едва не повредив глаза.

«Новый День – Челябинск» , и

Пострадавшего доставили в больницу.В настоящее время пациенту назначен ряд исследований, чтоб исключить сотрясение мозга и другие травмы, сообщает «Кыштымский рабочий».

Челябинск, Юлия Димова

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