Бурный апрель. Гороскоп РИА «Новый День»

Публикации за 26.03.17

Солнце две первые декады апреля будет у Овна, а 20 числа перейдёт к Тельцу. Меркурий, находясь у Тельца, 10 апреля начнёт двигаться в обратном направлении и 20 апреля вернётся к Овну. Венера, продолжая своё ретроградное движение, начнёт месяц в знаке Овна, а 3 апреля окажется у Рыб. Затем, 15 апреля, она развернётся и 28 апреля достигнет знака Овна. Марс до 21 апреля будет у Тельца, а затем перейдёт к Близнецам.

Солнце в Овне поощряет стремление к лидерству, увеличивает решительность, усиливает волю, даёт энергию для преодоления трудностей, а также раскрывает организаторские способности людей. Перейдя к Тельцу, Солнце увеличит упорство, выносливость и терпеливость людей, что способствует выполнению длительной кропотливой работы. Люди проявят больший интерес к конечному результату, чем к процессу его достижения. Усилится желание приобрести (или обрести) что-либо ценное, и люди будут настойчиво, целеустремлённо к этому идти.

Такому поведению будет способствовать и Меркурий в Тельце, нацеленный на конкретный материальный интерес и проявляющий практичность во всех своих действиях и устремлениях. Меркурий в этот период способствует приобретению и сохранению вещей, а также заставляет людей особенно упорно держаться за свои представления – они будут консервативны, осторожны, медлительны, не склонны к восприятию нового, недоверчивы. Вернувшись к Овну, Меркурий станет нетерпеливым, быстрым в решениях и действиях, неустойчивым, импульсивным. Повысится скорость, но увеличится количество ошибок. Люди станут контактными, общительными, но при этом возрастёт их конфликтность. Они будут стремиться проявить себя и показать своё превосходство, причём, не всегда обоснованно: Меркурий в этот период делает людей несколько легкомысленными.

Венера, начиная месяц в Овне, будет энергичной, прямолинейной, нетерпеливой, воспринимающей слова и поступки особенно остро и реагирующей особенно резко. Вернувшись к Рыбам, она вновь станет сентиментальной, романтичной, чувственной. Венера в Рыбах способствует развитию тайных симпатий, поскольку, одновременно усиливает и чувствительность, и деликатность, и ранимость. Люди могут сблизиться в это время только на основании некоего непонятного им ощущения родства, но также вероятно, что они не рискнут начать сближение, опасаясь пораниться. В работе это может выразиться в помощи объекту симпатии без явно выраженной причины для такого поступка. С другой стороны, сходство взглядов на профессиональную проблему может стать причиной сближения, однако высока вероятность, что такое сближение будет кратковременным.

Марс в Тельце спокоен, сосредоточен на работе, нацелен на конкретный материальный результат, расчётлив. В этот период у людей на первом плане их материальное положение и утилитарные цели. Перейдя к Близнецам, Марс будет способствовать общению людей, и усиливать их активность. Правда во всех действиях будет проявляться поспешность и людям будет трудно сосредотачиваться на долгое время.

Овен

У Овнов-мужчин гороскоп на апрель в профессиональном плане большей частью благоприятный. Астрологический фон будет формироваться из значительного числа гармоничных аспектов ближних планет, в том числе Меркурия с Сатурном и Юпитером, Венеры с Луной и Сатурном, Марса с Юпитером и Сатурном. Напряжённые аспекты Солнца с Нептуном и Марса с Плутоном будут действовать в начале месяца, а Меркурия с Луной и Сатурном – в конце. Кроме того, весь апрель на Овнов будут негативно влиять Уран и Сатурн во взаимодействии между собой, что проявится во взаимоотношениях с близкими людьми. В начале месяца, до 6 апреля, по гороскопу, у Овнов будут возникать трудности в финансовой сфере и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. В конце апреля возможны проблемы в карьерном плане и взаимоотношениях с коллегами. Кроме того, 27 апреля неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Но на большую часть месяца гороскоп даёт положительный прогноз по всей работе. В середине апреля особенно успешно будут складываться отношения с местными партнёрами. Прогноз по финансам тоже очень позитивный. Сотрудничество с далёкими партнёрами будет идти ровно, с некоторым улучшением к концу месяца. В целом, наилучший период для работы – середина апреля.

У Овнов-женщин значительное место в гороскопе занимают напряжённые аспекты Сатурна с Луной и Ураном и Юпитера с Солнцем. Наибольшие проблемы, по гороскопу, они создадут в отношениях с близкими людьми, но также проявятся и в работе. Из-за них в первую декаду сложатся неподходящие условия для финансовой деятельности, а также возникнут затруднения в работе с далёкими деловыми партнёрами. В этот период лучше заниматься основной работой и взаимодействовать с местными деловыми партнёрами. Для основной работы большая часть месяца будет не очень удачной: в период с 6 по 26 апреля у Овнов ожидается много трудностей. Во второй и третьей декаде финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будут успешными. В работе с местными партнёрами ситуация окажется неустойчивой: успешные периоды будут сменяться напряжёнными. Гороскоп даёт неблагоприятный прогноз на 9 – 12 и 23 – 25 апреля, но на остальные дни прогноз положительный. На весь месяц рекомендуется воздержаться от личной активности, проявления инициативы: собственной деятельности Овнов будет препятствовать негативный Сатурн. Не рекомендуется начинать крупное дело, браться за работу с далёкой перспективой.

В первой декаде апреля у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В финансовой сфере до 6 апреля ожидаются проблемы. Для работы с местными партнёрами не подходит промежуток 2 – 4 апреля.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с мастными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе положительный только до 5 апреля. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуются.

Во второй декаде у Овнов-мужчин лучше всего дела будут идти в финансовой сфере и в работе с местными партнёрами. Сотрудничество с далёкими партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей тоже оценивается положительно. Это наилучший период в месяце.

У Овнов-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе ожидаются трудности. При сотрудничестве с местными партнёрами 12 и 14 апреля возможны небольшие осложнения, но в целом прогноз положительный.

В третью декаду месяца у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе 24 – 25 апреля могут возникнуть трудности (на остальные дни прогноз позитивный). Для финансовой деятельности опасный день – 27 апреля.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами, но 30 апреля (в воскресенье) не следует заниматься рабочими вопросами. Для основной работы и сотрудничества с местными партнёрами не подходит промежуток 23 – 25 апреля. На остальные дни прогноз положительный.

Телец

В апреле астрологическая ситуация у Тельцов-мужчин остаётся сложной. В первой половине месяца Тельцы будут находиться под воздействием напряжённых аспектов Юпитера с Меркурием, Ураном и Нептуном, а также Сатурна с Марсом. В этот период во всей работе у них ожидаются затруднения. Особенно неблагоприятным выглядит прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. При этом ситуация с местными партнёрами исправится, начиная с 19 апреля, а с далёкими останется неблагоприятной до конца месяца. В основной работе негативно оценивается промежуток с 6 по 18 апреля. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом, при этом последняя декада, по гороскопу, полностью непригодна для работы. Положительно оцениваются промежутки 6 – 8, 11 – 14 и 17 апреля. Таким образом, для основной работы и взаимодействия с местными партнёрами лучше подходит последняя декада, а для решения финансовых вопросов – отдельные дни первой и второй декады. Гармоничные аспекты Меркурия и Нептуна усилят интеллектуальные способности Тельцов, что положительно отразится на планировании и установлении новых связей. По гороскопу, возможно появление новых перспектив, но в этом направлении от Тельцов потребуется дополнительная работа – непосредственное движение к успеху невозможно.

У Тельцов-женщин гороскоп на апрель преимущественно благоприятный. Правда, негативные аспекты Юпитера с Ураном и Нептуна с Плутоном и Юпитером создадут значительные сложности в работе с далёкими деловыми партнёрами (из-за чего это направление не рекомендуется), но зато прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами почти полностью благоприятен. Положительно оценивается финансовая деятельность, за исключением окончания первой декады. В основной работе тоже в конце первой декады, 9 – 10 апреля, ожидаются трудности, но дальше, до конца месяца, ситуация выглядит благоприятной. Положительно оценивается инициатива, личная активность Тельцов. Прогноз для работы в одиночку негативный для начала и конца месяца – соответственно, до 5 и с 27 апреля, а на остальные дни он благоприятный. Коллективная деятельность на весь месяц оценивается полностью позитивно и, поэтому, предпочтительна. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой благоприятен для укрепления отношений с коллегами, деловыми партнёрами, способствует решению проблем при обращении в официальные органы, юридические организации, вышестоящим инстанциям. Хорошее время для продвижения в карьере.

Первая декада апреля у Тельцов-мужчин будет сложной. Для основной работы прогноз благоприятен только до 6 апреля. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 6 – 7 апреля. Взаимодействие с местными и далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, правда, 3 апреля в этой работе могут возникнуть кратковременные трудности. Для основной работы и финансовой деятельности прогноз положительный, за исключением промежутка 9 – 10 апреля. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется негативно.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин наилучшим можно считать прогноз по финансовой деятельности: по гороскопу, работа будет успешной в промежутки 11 – 14 и 17 апреля. Для основной деятельности и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит период до 19 апреля. Взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуется.

У Тельцов-женщин наилучшим остаётся прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Положительно оцениваются и финансовая деятельность, и выполнение основных профессиональных обязанностей. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный.

В третью декаду у Тельцов-мужчин положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей. Финансовая деятельность и работа с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуются.

У Тельцов-женщин положительно оцениваются основная работа, финансовая деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами по-прежнему нежелательно.

Близнецы

У Близнецов-мужчин в астрологическом фоне в апреле значительное место будут занимать напряжённые аспекты Плутона с Венерой и Меркурия с Луной. Они окажут негативное воздействие на отношения с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. Влияние Плутона выразится в формировании неблагоприятных условий для работы, при этом возможны некие масштабные события экономического или политического характера. Эти обстоятельства могут осложнить как деятельность самих Близнецов, так и положение их партнёров. Кроме того, у партнёров могут быть нежелательные для Близнецов цели: возможны попытки обмана. В то же время гармоничные аспекты Солнца и Юпитера с Меркурием усилят интеллектуальные и волевые качества Близнецов, благодаря чему они смогут удержать ситуацию под контролем. Гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами, возможно укрепление местных связей или возникновение новых, перспективных. Подходящее время для продвижения в делах, в карьере. Возможно получение важной информации. Благоприятный период для решения юридических вопросов.

У Близнецов-женщин апрель будет напряжённым. Определяющим в этом месяце будет негативное влияние аспектов Меркурия с Венерой и Сатурном. Особенно негативно они отразятся на основной работе и взаимодействии с местными деловыми партнёрами. Перед Близнецами возникнут внешние и внутренние препятствия, которые им будет очень сложно преодолеть. Меркурий и Венера указывают на пониженную интеллектуальную активность и трудности в общении. Близнецы будут склонны к принятию лёгких, но неверных решений. Сатурн будет создавать объективные внешние помехи, так что, вопреки всем усилиям, они не смогут продвинуться к цели. Более позитивно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность, однако дела здесь будут идти с переменным успехом. В работе с финансами неблагоприятными будут промежутки 2 – 5, 11 – 13 и 22 – 23 апреля. При работе с далёкими партнёрами трудности возникнут в промежутки 3 – 6, 10 – 14 и 24 – 26 апреля. Такое положение не способствует длительной успешной работе и, соответственно, реализации крупного долгосрочного проекта. Не рекомендуется также в апреле проявлять инициативу, принимать на себя ответственность.

Близнецам-мужчинам на первую декаду апреля гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами положителен только до 5 апреля. Для финансовой деятельности подходит только промежуток 3 – 4 апреля.

У Близнецов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидается много проблем. Для финансовой деятельности не подходит промежуток до 6 апреля. Для работы с далёкими партнёрами подходит только промежуток 7 – 9 апреля.

Во второй декаде для Близнецов-мужчин прогноз остаётся прежним: положительно оцениваются взаимодействие с местными партнёрами и выполнение основной работы. Финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими партнёрами не рекомендуются.

У Близнецов-женщин положительно оценивается финансовая деятельность (начиная с 14 апреля) и работа с далёкими партнёрами (с 15 апреля). Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами негативный.

В третьей декаде в работе с далёкими деловыми партнёрами может быть успешной сделка в промежуток 26 – 29 апреля. Сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами и выполнению основной работы. Финансовая деятельность характеризуется негативно.

У Близнецов-женщин относительно благоприятен прогноз для финансовой деятельности (начиная с 24 апреля) и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами – особенно, с 27 числа. Отрицательным остаётся прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами.

Рак

В целом в апреле у Раков-мужчин наиболее благоприятной для работы будет вторая декада месяца. Напряжённые аспекты планет сосредоточены в начале и конце месяца. В первой декаде негативно проявят себя ближние планеты, в том числе Марс во взаимодействии с Плутоном и Солнце с Нептуном. В третьей декаде на Раков повлияют Юпитер с Нептуном и Солнце с Венерой и Сатурном. Эти аспекты отразятся на основной работе и сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами: хотя примерно до 5 апреля гороскоп даёт положительный прогноз по этой деятельности, в основной части периода ожидаются трудности. В то же время прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти полностью позитивный. Финансами не рекомендуется заниматься до 6 апреля (на остальное время прогноз благоприятный). В первые дни месяца у Раков возможна эффективная одиночная деятельность (до 6 апреля), но на остальные дни следует предпочесть работу в коллективе. Гармоничные аспекты Нептуна с Ураном и Юпитера с Венерой и Марсом создадут возможности для успешного поиска перспектив, новых партнёров или новых направлений деятельности, возможно заключение перспективного соглашения (хотя и без немедленной реализации).

У Раков-женщин в профессиональном плане гороскоп преимущественно позитивный. Гармоничные аспекты Солнца, Сатурна, Юпитера и ближних планет будут подталкивать Раков к значительной личной активности, проявлению инициативы, обеспечивая их энергией и стимулами к действию. В этот месяц предпочтительна одиночная работа, а коллективная деятельность, наоборот, на весь апрель нежелательна. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Положительно оценивается выполнение основной работы. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже благоприятный. Гармоничный аспект Сатурна с Марсом в течение всего месяца будет помогать продвижению вперёд в профессиональной деятельности Раков, но им следует уделять больше внимания закреплению успехов, чем расширению сферы деловой активности. Подходящее время для обсуждения и заключения долгосрочных договоров, а также для практической подготовки совместной деятельности с партнерами. Благоприятный момент для решения юридических вопросов и обращения в официальные органы, особенно, если требуется закрепить достигнутые результаты, поставить точку в каком-либо деле.

В первой декаде апреля у Раков-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, за исключением промежутка 9 – 10 апреля. В основной работе благоприятный период продлится до 6 апреля: дальше возникнут затруднения. То же самое относится к финансовой деятельности. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет, в основном, неудачным.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, хотя 3 и 9 апреля возможны небольшие затруднения.

Во второй декаде у Раков-мужчин наилучшим является прогноз по финансовой деятельности. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами, за исключением 17 апреля. В основной работе и при взаимодействии с далёкими партнёрами в течение всей декады ожидаются трудности.

У Раков-женщин наилучшим остаётся прогноз по финансовой деятельности. Сотрудничество с местными и далёкими партнёрами, а также основная работа характеризуется тоже положительно, кроме промежутка 12 – 13 апреля.

В третьей декаде у Раков-мужчин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется полностью негативно, а в основной работе ожидается много трудностей.

У Раков-женщин все прогнозы положительные. Лучше всего дела будут идти в финансовой сфере, но и основная работа, и сотрудничество с партнёрами выглядят благополучно.

Лев

У Львов-мужчин гороскоп на апрель в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Солнцем и Ураном, Меркурия с Венерой и Марса с Сатурном. Напряжённые аспекты проявят себя в первой декаде, 3 – 5 апреля, и отразятся на финансовой деятельности, а также на отношениях с коллегами и близкими людьми. В остальные дни их влияние на работу будет незначительным. Во второй декаде гармоничный аспект Юпитера с Солнцем поможет Львам продвинуться в делах и достичь некоторых поставленных целей, однако главный успех ожидает их в третьей декаде, в период с 25 по 29 апреля. Соответственно, вторая декада будет подготовительной по отношению к третьей. В этот период (вторую декаду) Львам следует проявить максимум активности и инициативы, применить весь свой опыт и все свои навыки. Можно пойти на разумный риск. В то же время важные решения, которые нужно выполнять немедленно, лучше принять в третьей декаде, когда для этого сформируются наилучшие условия. В третьей декаде следует уделить особое внимание закреплению достигнутых успехов: нежелательно продвигаться вперёд, оставляя позади ненадёжные участки.

У Львов-женщин отчётливо видно большее преимущество второй половины апреля в сравнении с первой: в ней сосредоточена значительная часть гармоничных аспектов. А в первой половине выделяется промежуток 3 – 6 апреля, когда на Львов сильней всего будут влиять напряжённые аспекты Солнца и ближних планет. В эти дни ожидаются проблемы в финансовой сфере и отношениях с коллегами и близкими людьми – это неблагоприятный момент для коллективной деятельности и продвижения в карьере. Прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими партнёрами одинаково позитивный, с улучшением к концу месяца. В финансовой сфере проблемы ожидаются 3 – 4 и 22 – 23 апреля. Гармоничный аспект Урана с Юпитером указывает за важную роль инноваций, обновлений в работе для продвижения вперёд. Позитивный аспект Сатурна и Солнца будет помогать проявлять инициативу и, одновременно, сохранять твёрдую почву под ногами, ориентируясь на прагматичный результат. В третьей декаде он будет способствовать увеличению личной активности Львов и успешному применению их лидерских качеств. В целом, кроме начала месяца, это период для успешной работы во всех направлениях и полного раскрытия своего делового потенциала.

В первой декаде апреля у Львов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами – за исключением 10 апреля. В финансовой деятельности опасный момент – промежуток 3 – 5 апреля.

У Львов-женщин прогноз такой же: в финансовой деятельности нежелательно принимать важные решения 3 – 5 апреля. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также основная работа оцениваются положительно.

Во второй декаде у Львов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с деловыми партнёрами будут возникать незначительные трудности.

У Львов-женщин, кроме 13 апреля, положительный прогноз по сотрудничеству с деловыми партнёрами и основной деятельности. Прогноз по решению финансовых вопросов полностью позитивный.

В третью декаду у Львов-мужчин положительный прогноз по всей деятельности, но 30 апреля возможны некоторые проблемы в основной работе и при сотрудничестве с деловыми партнёрами. Финансовая деятельность характеризуется полностью положительно.

У Львов-женщин отличные прогнозы по работе с деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 22 – 23 апреля (на остальные дни прогноз благоприятный).

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в апреле сформируется из гармоничных аспектов Урана с Меркурием, Сатурна с Юпитером и Солнца с Меркурием, Венерой и Луной. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Нептуном, Марса с Плутоном и Юпитером, Сатурна с Меркурием и Солнцем. Гороскоп в профессиональном плане большей частью благоприятный. В финансовой сфере неблагоприятным для работы будет только промежуток 3 – 4 апреля, на остальное время прогноз позитивный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами – на весь месяц он только положительный. Взаимодействие с местными партнёрами тоже характеризуется положительно, за исключением промежутка 11 – 12 апреля. В основной работе, по гороскопу, также всё будет хорошо, хотя 5, 21 и 30 апреля возможны незначительные затруднения. На весь месяц гороскоп даёт одинаково благоприятный прогноз по одиночной и коллективной деятельности. Гармоничный аспект Сатурна и Юпитера поможет найти баланс между успешным продвижением в делах и своевременным закреплением результатов. В целом, апрель – отличный месяц для достижения поставленных целей во всех сферах деятельности.

У Дев-женщин гармоничные аспекты в апреле играют меньшую роль, обычно создавая только благоприятный фон для деятельности, тем не менее, взаимодействие Солнца с Плутоном, Марсом, Венерой и Юпитером, а также периодическое позитивное воздействие ближних планет, сформируют преимущественно благоприятный астрологический фон. По каждому направлению деятельности прогноз в основном положительный, а негативные моменты кратковременны. Так, в основной деятельности проблемы могут возникнуть 20 и 23 – 25 апреля, а в остальное время работа будет успешной, особенно в начале (до 6 апреля) и в конце (с 26 апреля). Решением финансовых вопросов лучше не заниматься в промежутки 3 – 5 и 24 – 27 апреля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят промежутки 4 – 5 и 23 – 25 апреля, а для работы с далёкими партнёрами промежуток 7 – 9 апреля. На весь период благоприятный прогноз для одиночной и коллективной деятельности. Хороший период для проявления инициативы, использования своих деловых и лидерских качеств, продвижения в делах и карьере. В этот период события будут происходить в пользу Дев, от них зависит только не упустить благоприятные обстоятельства.

В первую декаду апреля у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими и местными деловыми партнёрами. В финансовой деятельности напряжённым будет промежуток 3 – 5 апреля. В основной работе некоторые трудности могут возникнуть 5 числа.

У Дев-женщин лучше всего будет идти основная работа, но 10 апреля возможны некоторые трудности. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 3 – 5 апреля. В работе с местными деловыми партнёрами осложнения смогут возникнуть 4 – 5 апреля, а при сотрудничестве с далёкими партнёрами в промежуток 7 – 9 апреля.

Во вторую декаду у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Положительно оценивается сотрудничество с далёкими и местными деловыми партнёрами. Основная работа тоже оценивается только положительно.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к взаимодействию с далёкими и местными деловыми партнёрами. В основной работе сложности могут возникнуть 20 апреля. Для решения финансовых вопросов не вполне подходит 17 апреля.

В третью декаду у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Взаимодействие с местными партнёрами тоже оценивается положительно, с улучшением к концу декады. В основной работе 30 апреля ожидаются небольшие затруднения.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя здесь некоторые проблемы возможны 22 числа. Для взаимодействия с местными партнёрами и основной работы не подходит промежуток 23 – 25 апреля. В финансовой деятельности ситуация будет неустойчивой. Рекомендуется по возможности избегать важных решений.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в апреле сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием, Нептуна с Венерой, Марсом и Ураном, а также Марса с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Венерой и Нептуном, а также Солнца с Ураном, Нептуном и Меркурием. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный, при этом указанные напряжённые аспекты негативно повлияют на отношения с далёкими деловыми партнёрами. Сотрудничество с ними, по гороскопу, может быть успешным только в середине месяца, в промежуток 8 – 15 апреля, в остальные дни Весы будут наталкиваться на препятствия. Неподходящее время для дальних поездок, командировок. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Положительно оценивается финансовая деятельность, за исключением промежутка 8 – 10 апреля. В эти дни следует быть сдержанными и избегать импульсивных решений. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые сложности могут возникнуть 17 – 18 и 23 – 24 апреля. В эти дни негативный Меркурий снизит интеллектуальную активность Весов, поэтому, рекомендуется не принимать важных решений, и, кроме того, критически отнестись к своим идеям.

У Весов-женщин в гороскопе на апрель значительную роль играют напряжённые аспекты Урана с Солнцем и Юпитера с Марсом и Нептуном. В первой половине месяца их действие негативно отразится на финансовой деятельности Весов, а во второй – на взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами. Вообще, в этом месяце для работы с далёкими партнёрами пригоден только промежуток 8 – 15 апреля, поэтому Весам не следует начинать долговременный совместный проект (не считая планирования). Решение финансовых вопросов лучше перенести на третью декаду, когда ситуация станет подходящей. Основная деятельность характеризуется положительно, с улучшением к концу месяца. То же самое относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, при этом в обоих случаях ожидаются кратковременные незначительные затруднения в промежутке 6 – 10 апреля, а также 17 числа. В течение всего месяца Весам рекомендуется коллективная работа. Гармоничная Венера положительно повлияет на деловое общение, возможно установление новых отношений. В этом общении у Весов могут возникать интересные идеи и предложения, однако нежелательно пытаться осуществить их самостоятельно. Весам в апреле лучше оставаться на вторых ролях.

В первой декаде апреля у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный. В работе с далёкими партнёрами проблемы ожидаются в период 3 – 7 апреля. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 8 – 10 апреля.

У Весов-женщин до 6 апреля благоприятный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами, а во второй половине декады ожидаются затруднения. Для сотрудничества с далёкими партнёрами подходит только промежуток 7 – 10 апреля. Финансовая деятельность не рекомендуется.

Во второй декаде у Весов-мужчин наилучший прогноз тоже относится к выполнению основной работы. Позитивно характеризуется финансовая деятельность и взаимодействие с местными деловыми партнёрами. При этом некоторые трудности могут возникнуть 17 – 18 апреля. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается положительно до 16 апреля, и отрицательно на остальные дни.

У Весов-женщин благоприятный прогноз для основной деятельности и сотрудничества с местными деловыми партнёрами, при этом 12 и 17 апреля возможны небольшие трудности. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается положительно только до 16 апреля. Финансовая деятельность не рекомендуется.

В третьей декаде у Весов-мужчин наилучшим является прогноз по основной деятельности и решению финансовых вопросов. Сотрудничество с местными партнёрами оценивается положительно, за исключением промежутка 23 – 24 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами на всю декаду отрицательный.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основной работы. Положительно характеризуется финансовая деятельность. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на весь период оценивается отрицательно, и не рекомендуется.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на апрель большей частью благоприятный. Астрологический фон сформируется преимущественно под влиянием гармоничных аспектов Юпитера с Луной и Марсом, Венеры с Плутоном и Солнца с Сатурном. Напряжённые аспекты Марса с Луной и Солнцем, Солнца с Меркурием и Венерой будут действовать кратковременно. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов, при этом важные решения желательно принимать в первой и второй декаде: в середине последней декады, по гороскопу, Скорпионы столкнутся с некоторыми трудностями. В основной деятельности неблагоприятным для работы будет промежуток 19 – 22 апреля, а также трудности возможны 25 числа. В эти дни, из-за негативного влияния Меркурия, нежелательно принимать какие-либо ответственные решения, а собственные идеи следует оценивать критически. Вероятно, эти трудности будут связаны с сотрудничеством с местными партнёрами, так как в прогнозе для этой деятельности негативно оценивается тот же промежуток. Не рекомендуется в эти дни обращаться в официальные органы, юридические организации, а также к вышестоящим инстанциям. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходят начало месяца, до 5 апреля, 11 – 13 апреля, а также некоторые затруднения ожидаются в конце месяца, с 26 числа.

У Скорпионов-женщин напряжённые аспекты сосредоточены в середине месяца. В основной работе главные трудности ожидаются 10 – 11 и 14 – 16 апреля. В эти дни сильное воздействие на Скорпионов будет оказывать напряжённый Марс, поэтому от них потребуется тщательно контролировать свои действия, проявлять сдержанность и осмотрительность – главная опасность заключается в поспешности решений, но также возможна и агрессивность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть 15 – 16 апреля, кроме того, некоторые затруднения возможны 25 числа. Для работы с далёкими деловыми партнёрами апрель малопригоден, по возможности этой деятельности лучше избегать. В финансовой деятельности проблемы могут возникнуть в начале месяца, в период до 6 апреля, а также в промежутки 17 – 20 и 29 – 30 апреля. Несмотря на значительное негативное влияние планет, большая часть месяца, по гороскопу, окажется благоприятной. Гармоничный аспект Венеры и Плутона указывает на существенную роль личной активности Скорпионов и их общения с окружающими. Ожидается позитивное влияние внешних событий.

В первую декаду апреля у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами до 6 апреля негативный, а на остальные дни – позитивный. В работе с местными партнёрами напряжёнными будут 5 и 6 апреля, а в основной работе – 5, 6 и 9 апреля.

У Скорпионов-женщин в основной работе трудности ожидаются 6 и 10 апреля. Финансовая деятельность до 6 апреля оценивается негативно, а дальше – позитивно. В работе с местными деловыми партнёрами с 6 апреля ожидаются некоторые затруднения. Сотрудничество с далёкими партнёрами не рекомендуется.

Во вторую декаду у Скорпионов-мужчин наилучшим остаётся прогноз по финансовой деятельности. Для основной работы неблагоприятные дни: 19 – 20 апреля. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами трудности могут возникнуть 13 и 19 – 20 апреля, а в работе с далёкими партнёрами – в промежуток 11 – 13 апреля.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, но при этом промежуток 17 – 19 апреля для работы не подходит. В основной работе в течение почти всей декады будут возникать трудности. При работе с местными деловыми партнёрами сложный период: 15 – 16 апреля. Сотрудничество с далёкими партнёрами не рекомендуется.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин в основной работе до 26 числа будут затруднения, а затем, до конца месяца, прогноз позитивный. Для работы с местными деловыми партнёрами малопригодны дни 21 – 22 и 29 апреля. Сотрудничество с далёкими партнёрами оценивается, в основном, негативно. Прогноз по финансовой деятельности до 25 апреля положительный, а дальше умеренно отрицательный.

У Скорпионов-женщин в основной работе трудности могут возникнуть в промежуток 24 – 25 апреля. Финансовая деятельность до 28 числа оценивается положительно, а в последние дни месяца – отрицательно. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, кроме 25 апреля. Взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуется.

Стрелец

Апрель у Стрельцов-мужчин будет спокойным, относительно благоприятным месяцем. Значительных прорывов не ожидается, но и серьёзных проблем не возникнет. В астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты – Солнца с Юпитером, Меркурием и Ураном, Меркурия с Луной и Марса с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Плутоном, Солнцем и Луной, а также Солнца с Сатурном, но все они краткодействующие. Наилучшим можно считать прогноз по выполнению основной работы – здесь только 8 – 9 апреля (выходные) неблагоприятны. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается тоже в основном положительно: некоторые затруднения ожидаются 11 – 12 и 30 апреля. В работе с местными партнёрами неблагоприятными будут промежутки 7 – 9, 15 – 17 и 25 – 26 апреля. Для решения финансовых вопросов не подходят дни: с 4 по 6 и 29 – 30 апреля. В целом, гороскоп даёт положительный прогноз, как по коллективной, так и по одиночной деятельности. Гармоничные аспекты в этом месяце будут подталкивать Стрельцов к проведению небольших, но полезных преобразований в профессиональной деятельности. 27 – 28 апреля возможен некий локальный успех, который укрепит профессиональные позиции Стрельцов или поможет им продвинуться в карьере.

У Стрельцов-женщин гороскоп показывает сложности в основной работе в течение почти всего месяца, кроме начала (до 5 апреля) и конца (с 26 апреля). На эту их деятельность повлияют напряжённые аспекты Венеры с Солнцем и Урана с Сатурном. Они указывают на нежелательность значительных изменений в работе, а также на ухудшение отношений с руководством или вышестоящими инстанциями. Также возможно возникновение негативной внешней ситуации. Рекомендуется уменьшить деловую активность, отказаться от инициативы и не вступать в споры. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Некоторые проблемы могут возникнуть 9 – 10 и 17 апреля, но они будут незначительными и не повлияют на успешную деятельность в этом месяце. Ближние планеты – Меркурий, Венера и Марс – обеспечат Стрельцам широкий набор средств и способов действия для достижения их целей, увеличив их энергию и усилив интеллект и коммуникативные способности. Хороший период для решения юридических вопросов, хозяйственных и имущественных проблем, установления новых партнёрских отношений. В гороскопе в конце месяца наблюдается скопление гармоничных аспектов ближних планет, что указывает на особенно благоприятные условия для успешной деятельности в этот период.

В первой декаде апреля наилучший прогноз для Стрельцов-мужчин относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Не рекомендуется только работать в выходные, 8 – 9 апреля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только первая половина декады, до 6 апреля. Перспективы работы с далёкими партнёрами оцениваются положительно. В финансовой деятельности проблемы возможны 4 – 5 апреля.

У Стрельцов-женщин благоприятный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, не считая промежутка 9 – 10 апреля. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается положительно, но 4 апреля возможны осложнения. В финансовой деятельности опасный момент возникнет 5 – 6 апреля. Для основной работы до 5 апреля прогноз положительный, а дальше негативный.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин лучшим остаётся прогноз по основной работе. Полностью положительно оценивается финансовая деятельность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы ожидаются 15 – 17 апреля, а при работе с далёкими партнёрами 11 – 12 апреля.

У Стрельцов-женщин сохраняется положительный прогноз по взаимодействию с местными партнёрами. Сотрудничество с далёкими партнёрами оценивается тоже позитивно. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 19 – 20 апреля. В основной работе ожидаются затруднения.

В третью декаду у Стрельцов-мужчин всё так же положительно оценивается выполнение основной работы. Прогноз по финансовой деятельности позитивный, за исключением промежутка 29 – 30 апреля. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 25 – 26 апреля. Сотрудничество с далёкими партнёрами оценивается в основном как успешное.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к работе с местными партнёрами. Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами тоже положительный. Финансовая деятельность также характеризуется позитивно. Для основной работы благоприятный период начнётся только с 26 апреля.

Козерог

В апреле гороскоп для Козерогов-мужчин сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем, Венеры с Марсом и Сатурном, Урана с Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Урана с Луной, Меркурия с Венерой, Юпитера с Солнцем, Меркурия с Венерой и Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане в основном благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В работе с далёкими партнёрами трудности ожидаются 3 – 4 апреля. Для финансовой деятельности больше подходит третья декада, поскольку в первой неблагоприятный период продлится с 4 по 8 апреля, а во второй – с 13 по 19 число. Во второй декаде, по гороскопу, предпочтение следует отдать коллективной работе, а в первой и третьей – одиночной. Апрельское сочетание гармоничных аспектов будет способствовать энергичной деятельности Козерогов, усиливая их интеллектуальные способности, и благоприятствовать расширению сферы деловых интересов. По прогнозу, Козероги получат возможность эффективно распоряжаться своими ресурсами и сумеют достичь значительного успеха. Хороший период для осуществления прогрессивных идей, знакомства с интересными людьми.

У Козерогов-женщин, по гороскопу, деятельность будет направлена в сторону сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Хотя в начале и конце месяца, 3 – 4 и 25 – 26 апреля, Козерогов в этом направлении ожидают некоторые трудности, перспективы оцениваются положительно. Выполнение основных профессиональных обязанностей тоже характеризуется как успешное, хотя в промежуток 6 – 8 апреля в работе возникнут небольшие проблемы. В эти дни Козероги, под влиянием Марса, могут быть вовлечены в конфликт из-за распределения полномочий или оценки перспектив деятельности. Рекомендуется сдержанность, и даже отстранённость. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит довольно большой промежуток времени: с 6 по 19 апреля, когда на Козерогов будет влиять напряжённый аспект Юпитера и Луны. Нежелательно проводить мероприятия по реорганизации своей деятельности, заниматься хозяйственными вопросами, а также заключать сделки. Также не рекомендуется обещать что-либо. В финансовой деятельности напряжёнными будут периоды 6 – 8, 19 – 20 и 29 – 30 (выходные) апреля. В эти промежутки не следует тратить деньги на хозяйственные мероприятия, заниматься имущественными и собственно финансовыми вопросами – например, поиском и распределением финансов.

В первой декаде апреля наилучший прогноз у Козерогов-мужчин относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 4 – 8 апреля. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения возможны 3 – 4 апреля.

У Козерогов-женщин для выполнения основной работы не подходит период 6 – 8 апреля. То же самое относится к финансовой деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным только до 6 апреля. При работе с далёкими партнёрами трудности возможны 3 – 4 апреля.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин наилучший прогноз остаётся прежним: основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов декада в основном не подходит. Перспективы сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами оцениваются положительно.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Выполнение основной работы тоже оценивается полностью положительно. Для решения финансовых вопросов не подходят 19 и 20 апреля. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами будут достигнуты самые высокие результаты в апреле. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность тоже оцениваются положительно, хотя 30 апреля возможно небольшое осложнение.

У Козерогов-женщин полностью благоприятен прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Для финансовой деятельности не подходят 29 и 30 апреля. В работе с далёкими партнёрами в эти дни тоже могут возникнуть затруднения. А при взаимодействии с местными партнёрами некие проблемы могут возникнуть в промежуток 23 – 25 апреля.

Водолей

У Водолеев-мужчин в астрологическом фоне на апрель сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Луной, Нептуна с Меркурием, Марса с Сатурном, Венерой и Солнцем, а также Меркурия с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Ураном и Марсом, Юпитера с Сатурном, Марса с Луной и Плутоном. Напряжённые аспекты сильно затруднят работу с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. Кроме того, они негативно повлияют на коллективную работу. Судя по гороскопу, Водолеям следует отдать предпочтение одиночной деятельности. Полностью положительно оцениваются в апреле сотрудничество с местными деловыми партнёрами и основная работа. Соединение Плутона с Сатурном создадут обстановку, неблагоприятную для резких и значительных изменений в деятельности. Водолеям в этом месяце следует оказаться от попыток расширить сферу своих деловых интересов и сосредоточиться на сохранении того, что они имеют. Полезно будет поддерживать и укреплять отношения с местными партнёрами, возможно осуществление нового перспективного совместного проекта. Под влиянием Нептуна и Меркурия Водолеи окажутся способны работать с большим количеством информации, однако в этом случае им придётся тщательно проверять её.

У Водолеев-женщин гороскоп на апрель преимущественно благоприятный. В начале месяца, 3 – 5 апреля, могут быть проблемы при решении финансовых вопросов и сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Кроме того, во второй декаде, 12 и 19 апреля, ожидаются небольшие трудности при взаимодействии с местными партнёрами и в основной работе. Зато на остальное время прогнозы по всем направлениям деятельности положительные. Большое значение будет иметь личная активность Водолеев. Положительно оценивается одиночная работа. Коллективная деятельность, за исключением первой декады и 24 – 25 апреля тоже характеризуется как успешная. Гармоничный аспект Урана с Солнцем поможет Водолеям в самостоятельной работе, особенно, при обновлении своей деятельности и использовании своих творческих способностей. Возможны неожиданные благоприятные события и открытие новых перспектив. Подходящее время для новых знакомств и новых связей. С 26 апреля возникнут особенно благоприятные условия для расширения контактов и заключения договоров, соглашений, а также для продвижения в карьере.

В первую декаду апреля у Водолеев-мужчин положительно оцениваются выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансовой деятельности негативный.

У Водолеев-женщин в основной работе проблемы могут возникнуть 10 апреля. Сотрудничество с местными партнёрами оценивается положительно. Для работы с далёкими партнёрами подходит только промежуток 5 – 8 апреля. Для финансовой деятельности неблагоприятен период 3 – 5 апреля.

На вторую декаду у Водолеев-мужчин прогноз не меняется: основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, а сотрудничество с далёкими партнёрами и финансовая деятельность отрицательно.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа, за исключением 12 и 19 апреля, оценивается положительно. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами такой же.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин в прогнозе ничего не меняется.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность характеризуется тоже положительно. В работе с далёкими партнёрами 30 апреля возможны небольшие затруднения, на остальное время прогноз благоприятный.

Рыбы

Гороскоп на апрель для Рыб-мужчин почти полностью благоприятный. Основную роль в астрологическом фоне будут играть гармоничные аспекты Юпитера с Меркурием, Сатурна с Венерой и Нептуна с Плутоном. Напряжённые аспекты заявят о себе в начале и, немного, в конце месяца. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Аспект Сатурна с Венерой поможет установить контакты с деловыми партнёрами, а также положительно решить вопросы при обращении к вышестоящим инстанциям, в юридические организации и официальные органы. Возможно открытие новых перспектив, благодаря новым знакомствам. Гороскоп даёт полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. Согласно ему, важные вопросы Рыбам лучше всего решать в первой и второй декаде апреля: в третьей декаде условия немного ухудшатся, хотя прогноз остаётся положительным. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже на весь апрель определяется как успешное. В основной работе проблемы могут возникнуть в первой декаде, 3 – 5 апреля, и в конце третьей (но там они незначительные). Нежелательно решать рабочие вопросы в выходные, 29 – 30 апреля.

У Рыб-женщин в первой декаде, 6 – 8 апреля, ожидаются сложности в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, а во второй, 14 – 16 апреля, в сотрудничестве с далёкими партнёрами и при решении финансовых вопросов. Кроме того, 19 – 20 апреля в отношениях с партнёрами тоже могут возникнуть проблемы. В эти дни нежелательно начинать новый совместный проект и отправляться в дальнюю поездку, командировку. В первой декаде, с 4 по 8 апреля, не рекомендуется заниматься серьёзными финансовыми вопросами, лучше перенести их на более подходящее время. Кроме указанных промежутков, все остальные дни в гороскопе оцениваются как благоприятные. По прогнозу, и коллективная работа, и одиночная в апреле будут в основном успешными: неблагоприятные дни для первой: 27 – 30 апреля, а для второй: 19 – 21 апреля. Апрель довольно опасный месяц для проявления инициативы: соединение Нептуна с Солнцем указывает на большие возможности для личной активности, но не гарантирует достижения успеха. Он указывает на стремление Рыб действовать самостоятельно, но предостерегает от излишнего самомнения и переоценки своих возможностей. Период отлично подходит для творчества, но сохраняет угрозу самообмана и обмана.

В первой декаде апреля у Рыб-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. В основной работе проблемы могут возникнуть в период 3 – 5 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью положительный.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при сотрудничестве с местными партнёрами возможны проблемы 6 – 8 апреля. В финансовой деятельности до 8 апреля прогноз не очень благоприятный, по возможности, финансами лучше не заниматься.

Во второй декаде у Рыб-мужчин благоприятный прогноз для всей деятельности. Лучше всего оценивается работа с местными партнёрами, но все остальные направления выглядят тоже позитивно.

У Рыб-женщин благоприятный прогноз по основной деятельности и работе с местными партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 14 – 16 апреля. Для сотрудничества с далёкими партнёрами декада в основном непригодна, возможны только разовые успешные сделки.

В третьей декаде у Рыб-мужчин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе в этой декаде возникнут некоторые проблемы, возможны конфликты с коллегами. Прогноз по финансовой деятельности и работе с далёкими деловыми партнёрами полностью положительный.

У Рыб-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Позитивно оцениваются взаимодействие с далёкими партнёрами и основная работа. При решении финансовых вопросов от Рыб потребуется внимательность и осторожность 28 – 29 апреля (но прогноз положительный).

Москва, Денси Вербицкий

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