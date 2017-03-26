Магнитогорский «Металлург» без труда увеличивает преимущество в финале Восточной конференции

Публикации за 26.03.17

Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак-Барс» – 2:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во втором матче финала Восточной конференции магнитогорцы решили не откладывать дела в долгий ящик.

Хотя первый опасный момент у ворот противника создали гости, открыли счет игроки «Магнитки». На 2-й минуте первого периода защитник магнитогорцев Ярослав Хабаров получил передачу у синей линии, мощно пробил по воротам казанцев. Голкипер «Ак-Барса» Эмиль Гарипов отбил шайбу, но прямо перед собой. Первым к ней успел форвард хозяев Евгений Тимкин – 1:0, «Металлург» открывает счет.

Пропущенная шайба не охладила пыл гостей. Раз за разом они предпринимали атаки на ворота хозяев, но удача оставила их.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Зато «Магнитка» была сегодня на коне. На 33-й минуте Сергей Мозякин пытается пробить от синей линии голкипера казанцев, Эмиль Гарипов отбивает шайбу на Яна Коваржа, который отдает пас Данису Зарипову – 2:0, «Металлург» упрочивает преимущество.

В отставшиеся 27 минут «Ак-Барс» ничего не смог противопоставить хозяевам, и финал перемещается в Казань при двойном преимуществе «Металлурга» в серии – 2:0.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.03.17

Бурный апрель. Гороскоп РИА «Новый День». / В Кыштыме на 18-летнего парня обрушилась ледяная глыба. / В Челябинске автосервис едва не взлетел на воздух (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»