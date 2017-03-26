В Челябинске двухлетний малыш выпал из окна четвертого этажа

Публикации за 26.03.17

В Челябинске маленький мальчик упал из окна многоэтажки.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел днем 25 марта на улице Гагарина. Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал двухлетний ребенок.

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В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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