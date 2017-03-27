Вырубка деревьев в сквере на Захаренко в Челябинске обернулась уголовным делом

Публикации за 27.03.17

Полиция возбудит уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев у дома №15 по улице Захаренко.

Как уже сообщал «Новый День», 21 февраля неизвестные вырубили более 50 вязов и ив. Горожане забили тревогу, и власти обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту.

По словам начальника управления экологии Челябинска Евгения Крехтунова, прокуратура города завершила проверку. Материалы направлены в полицию для возбуждения уголовного дела.

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«В общем, мы знаем, кто мог выступить интересантом незаконной вырубки: сквер располагался между двумя автостоянками, – рассказал чиновник. – По всей видимости, собственник той или другой парковки и был заинтересован. Но кто именно – установят правоохранительные органы. Ущерб довольно серьезный – около полутора миллиона рублей».

Челябинск, Виктор Елисеев

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