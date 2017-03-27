NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 27.03.17

Вырубка деревьев в сквере на Захаренко в Челябинске обернулась уголовным делом

Вырубка деревьев в сквере на Захаренко в Челябинске обернулась уголовным делом

Полиция возбудит уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев у дома №15 по улице Захаренко.

Как уже сообщал , 21 февраля неизвестные вырубили более 50 вязов и ив. Горожане забили тревогу, и власти обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту.

По словам начальника управления экологии Челябинска Евгения Крехтунова, прокуратура города завершила проверку. Материалы направлены в полицию для возбуждения уголовного дела.

«Новый День – Челябинск» , и

«В общем, мы знаем, кто мог выступить интересантом незаконной вырубки: сквер располагался между двумя автостоянками, – рассказал чиновник. – По всей видимости, собственник той или другой парковки и был заинтересован. Но кто именно – установят правоохранительные органы. Ущерб довольно серьезный – около полутора миллиона рублей».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.03.17

В Челябинске двухлетний малыш выпал из окна четвертого этажа. / «Мы злые, и настроение у нас так себе»: в Челябинске на митинге против коррупции задержали более десятка человек, в том числе подростков. / Магнитогорский «Металлург» без труда увеличивает преимущество в финале Восточной конференции.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter