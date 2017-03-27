В Челябинске из-за угрозы взрыва эвакуировали офис «Ростелекома»

Публикации за 27.03.17

В Челябинске в офисе компании «Ростелеком» искали бомбу.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, анонимный звонок о взрывном устройстве, заложенном в здании call-центра по улице Пятницкого, поступил по телефону горячей линии оператора связи.

На место потенциального взрыва выехали все экстренные службы. Территорию оцепили, из офисных помещений эвакуировали 70 человек. При осмотре здания взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено.

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В ходе оперативных мероприятий установлена личность лжетеррориста. Им оказался 30-летний житель города Белоярский Тюменской области.

В настоящее время выясняются мотивы преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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