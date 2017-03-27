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Челябинск

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Публикации за 27.03.17

В Челябинске из-за угрозы взрыва эвакуировали офис «Ростелекома»

В Челябинске из-за угрозы взрыва эвакуировали офис «Ростелекома»

В Челябинске в офисе компании «Ростелеком» искали бомбу.

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД по Челябинску, анонимный звонок о взрывном устройстве, заложенном в здании call-центра по улице Пятницкого, поступил по телефону горячей линии оператора связи.

На место потенциального взрыва выехали все экстренные службы. Территорию оцепили, из офисных помещений эвакуировали 70 человек. При осмотре здания взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе оперативных мероприятий установлена личность лжетеррориста. Им оказался 30-летний житель города Белоярский Тюменской области.

В настоящее время выясняются мотивы преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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