Повышением цен в челябинских маршрутках займется прокуратура

Публикации за 27.03.17

Повышение цен в челябинских маршрутках проверят УФАС и прокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городское управление транспорта намерено обратиться в региональное УФАС с просьбой проверить обоснованность повышения цен частными перевозчиками. Об этом сообщил глава ведомства Роман Болотов.

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Напомним, с сегодняшнего дня в маршрутках, принадлежащих группе «Сервистранс» (№№ 3, 4, 10, 19, 39, 53, 54, 68, 72, 78, 84, 86, 91, 128, 136 и 172), стоимость проезда выросла с 20 до 23 рублей.

Также о намерении увеличить стоимость проезда заявили в ООО «Урал-дом», работающем на маршрутах №65, №85 и №102.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.03.17

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