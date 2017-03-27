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Челябинск

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Публикации за 27.03.17

По факту гибели младенца в больнице Челябинска возбуждено уголовное дело

По факту гибели младенца в больнице Челябинска возбуждено уголовное дело

В Челябинске завершена доследственная проверка по факту смерти грудничка в медучреждении.

Как уже сообщал , в ночь на 20 февраля в реанимацию областной клинической больницы поступила двухмесячная девочка с признаками обезвоживания. По словам родителей, самочувствие малышки резко ухудшилось после ночного кормления. Также установлено, что ребенок находился в тяжелом состоянии последние несколько дней. Реанимационные мероприятия длились около 5 часов, однако спасти пациентку медикам не удалось.

Согласно данным посмертного эпикриза, младенец скончался от синдрома водно-электролитных нарушений в результате неправильного распределения жидкости в организме. «Новый День – Челябинск» , и

Между тем, в ходе доследственной проверки правоохранители обнаружили в действиях медицинских работников признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили агентству в следственном отделе Калининского района Челябинска, в ходе предварительного следствия будет установлена точная причина гибели ребенка, а также дана оценка действиям сотрудников областной клинической больницы №3 и работникам поликлиники, где наблюдалась малышка.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством регионального следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

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