Полиция задержала убийцу двух копейчан, устроившего пожар над трупами

В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве и поджоге.
Как уже сообщал «Новый День», 23 августа прошлого года при тушении пожара в квартире одного из жилых домов Копейска были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти – многочисленными колото-резанными ранениями в области груди.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух лиц). Наконец, полгода спустя удалось выйти на подозреваемого. Им оказался житель Кунашакского района.
По версии следствия, в ночь на 23 августа южноуралец вместе с двумя знакомыми выпивали в квартире одного из них. Между ними вспыхнула ссора, во время которой один из участников застолья схватился за нож и бросился на своих оппонентов.
Расправившись с собутыльниками, южноуралец поджег вещи в квартире, после чего бежал в Казахстан . В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено, после чего он был задержан и доставлен на территорию России.
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В настоящее время подозреваемому по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 27.03.17
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