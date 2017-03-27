Полиция задержала убийцу двух копейчан, устроившего пожар над трупами

Публикации за 27.03.17

В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве и поджоге.

Как уже сообщал «Новый День», 23 августа прошлого года при тушении пожара в квартире одного из жилых домов Копейска были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти – многочисленными колото-резанными ранениями в области груди.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух лиц). Наконец, полгода спустя удалось выйти на подозреваемого. Им оказался житель Кунашакского района.

По версии следствия, в ночь на 23 августа южноуралец вместе с двумя знакомыми выпивали в квартире одного из них. Между ними вспыхнула ссора, во время которой один из участников застолья схватился за нож и бросился на своих оппонентов.

Расправившись с собутыльниками, южноуралец поджег вещи в квартире, после чего бежал в Казахстан . В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено, после чего он был задержан и доставлен на территорию России.

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В настоящее время подозреваемому по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.03.17

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