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Челябинск

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Публикации за 27.03.17

В Верхнеуральском районе внук не смог простить себе убийства бабушки

В Верхнеуральском районе внук не смог простить себе убийства бабушки

Подозреваемый в тяжком избиении родной бабушки, сам очутился в больнице.

Как передает корреспондент РИА , ранее судимый мужчина поссорился со своей 90-летней родственницей. Доказать свою правоту у него убедительнее всего получилось кулаками. В итоге пенсионерка была доставлена 21 марта в тяжелом состоянии в Центральную больницу Верхнеуральского района. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и грудного отдела позвоночника. От полученных травм пожилая женщина скончалась – сообщили в УВД Челябинской области.

Полицейские обнаружили подозреваемого в его доме, но тот решил опередить правосудие, выпив уксусную эссенцию. Задержанный госпитализирован, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Наказание по этому обвинению – лишение свободы сроком до 15 лет.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 27.03.17

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