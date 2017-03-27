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Челябинск

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Публикации за 27.03.17

На Южный Урал наступает снежный фронт

На Южный Урал наступает снежный фронт

В Челябинской области всю неделю будет холодно и снежно.

Как передает корреспондент РИА , осадки могут наблюдаться на Южном Урале до конца нынешней недели. Таковы прогнозы Росгидрометцентра.

Так, в Челябинск небольшие осадки в виде дождя и снега могут придти уже завтра, 28 марта. Не исключена их вероятность и в последующие дни, а в субботу синоптики обещают достаточно серьезный снегопад. И лишь в воскресенье, согласно данным Росгидрометцентра, ожидается ясная погода, без осадков.

«Новый День – Челябинск» , и

Что касается температуры атмосферного воздуха, то в течение первой половины недели ночью столбик термометра будет находиться в районе отметки в 6-7 градусов ниже нуля, днем – в районе 4-5 градусов выше нуля. В четверг днем похолодает до +2 градусов Цельсия, а в ночь на пятницу столбик термометра опустится к -9. В субботу ночью ожидается и вовсе 10 градусов ниже нуля, а днем ожидается не более -2 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.03.17

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