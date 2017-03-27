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Публикации за 27.03.17

Южноуральскую Госжилинспекцию возглавил экс-силовик

Южноуральскую Госжилинспекцию возглавил экс-силовик

Челябинск, Март 27 (Новый День, Виктор Елисеев) – Госжилинспекцию по Челябинской области возглавил бывший руководитель УФМС региона Олег Датских.

Как передает корреспондент РИА , соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Напомним, должность начальника Госжилинспекции по Челябинской области вакантна с августа прошлого года, когда в отставку ушел Александр Дмитриев. До марта нынешнего года обязанности руководителя ведомства исполняла замначальника ГЖИ Ирина Гончарова. 2 марта в должности врио руководителя ГЖИ утвердили Олега Датских. С 24 марта он назначен новым начальником ведомства.

«Новый День – Челябинск» , и

Олег Датских начал службу в ноябре 1997 года в должности инспектора отделения паспортно-визовой службы Ялуторовского РОВД Тюменской области. В 2000 году назначен на пост начальника отделения паспортно-визовой службы. С 2007 года возглавлял межрайонный отдел УФМС России по Тюменской области, к 2009 году дослужившись до заместителя начальника ведомства.

В марте 2014 года Олег Датских был направлен в Челябинскую область, где занял должность замначальника УФМС России по Челябинской области, а в мае был назначен главой регионального УФМС. В этой должности он прослужил вплоть до расформирования Федеральной миграционной службы России в июле 2016 года. 10 августа прошлого года Олег Датских стал замминистра имущества и природных ресурсов Челябинской области.

Челябинск. Другие новости 27.03.17

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