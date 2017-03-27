Южноуральскую Госжилинспекцию возглавил экс-силовик

Публикации за 27.03.17

Челябинск, Март 27 (Новый День, Виктор Елисеев) – Госжилинспекцию по Челябинской области возглавил бывший руководитель УФМС региона Олег Датских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Напомним, должность начальника Госжилинспекции по Челябинской области вакантна с августа прошлого года, когда в отставку ушел Александр Дмитриев. До марта нынешнего года обязанности руководителя ведомства исполняла замначальника ГЖИ Ирина Гончарова. 2 марта в должности врио руководителя ГЖИ утвердили Олега Датских. С 24 марта он назначен новым начальником ведомства.

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Олег Датских начал службу в ноябре 1997 года в должности инспектора отделения паспортно-визовой службы Ялуторовского РОВД Тюменской области. В 2000 году назначен на пост начальника отделения паспортно-визовой службы. С 2007 года возглавлял межрайонный отдел УФМС России по Тюменской области, к 2009 году дослужившись до заместителя начальника ведомства.

В марте 2014 года Олег Датских был направлен в Челябинскую область, где занял должность замначальника УФМС России по Челябинской области, а в мае был назначен главой регионального УФМС. В этой должности он прослужил вплоть до расформирования Федеральной миграционной службы России в июле 2016 года. 10 августа прошлого года Олег Датских стал замминистра имущества и природных ресурсов Челябинской области.

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