Не хотите – заставим: юношеский абонемент челябинской библиотеки имени Пушкина переезжает вопреки желанию сотрудников

Публикации за 27.03.17

Юношеский абонемент челябинской библиотеки имени Пушкина переезжает, несмотря на протесты сотрудников и общественников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление культуры Челябинска начало служебную проверку по факту неподчинения приказу в отношении работников юношеского абонемента центральной библиотеки имени Пушкина. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Назаров.

Напомним, на минувшей неделе прошли два пикета против переезда юношеского отдела библиотеки, организованные недовольными сотрудниками и общественниками. Организаторы высказали опасения, что под видом переезда и реорганизации подразделение просто расформируют, а книги исчезнут в неизвестном направлении.

В мэрии настаиванастаивают, что утверждения противников переезда не соответствуют действительности. «В конце прошлого года были выделены средства на ремонт помещения библиотеки имени Пушкина. Были отремонтированы законсервированные помещения в левом крыле здания по улице Свободы. Переезд нацелен на то, чтобы улучшить работу библиотеки, систематизировать отделы, установить единый график работы», – настаивает Дмитрий Назаров.

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По словам чиновника, новое помещение значительно больше старого: 500 квадратным метров вместо 360. Это позволит оборудовать здесь читальный зал, чего раньше не было. Здесь можно будет проводить встречи с писателями, обсуждение прочитанных книг, другие мероприятия. Отрицательную реакцию сотрудников абонемента начальник управления культуры связывает с нежеланием менять подход к работе, «идти в ногу со временем».

Между тем, хотя г-н Назаров настаивает на том, что книги, входившие в фонд юношеского абонемента, останутся в библиотеке, ассортимент подразделения изрядно обеднеет: в свободном доступе из более 50 тысяч экземпляров останется лишь 7 тысяч книг. Не упомянул сегодня начальник управления культуры и о том, что продолжительность работы абонемента увеличится: если раньше отделение работало с 10:00 до 18:00, то теперь – с 10:00 до 20:00. Скажется ли это на продолжительности рабочего дня работников абонемента – неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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