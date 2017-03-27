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Челябинск

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Публикации за 27.03.17

Сирота из Озерска заплатил 100 тысяч риелтору, лишившему его квартиры

Сирота из Озерска заплатил 100 тысяч риелтору, лишившему его квартиры

В Озерске детдомовца оставили без жилья. Мошенник убедил 18-летнего юношу, будто тот не может самостоятельно распоряжаться недвижимостью до 21 года. И предложил за вознаграждение стать его посредником.

Как передает корреспондент РИА , в декабре 2016 года новоиспеченный агент продал двухкомнатную квартиру в Озерске за 1 млн 400 тысяч рублей. Молодому человеку было передано 200 тысяч задатка, а остальное лже-риелтор обещал перечислить на счет. Юноша тут же вернул «благодетелю» 100 тысяч, в качестве вознаграждения. Предприимчивый агент, в свою очередь, перечислять деньги сироте не собирался, а купил на них автомобиль MITSUBISHI LANCER. Остальные деньги потратил на личные нужды.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Также на его имущество наложен арест в пользу потерпевшего.

Челябинск, Ольга Орлова

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