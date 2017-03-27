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Публикации за 27.03.17

Астрофизики нашли, где земляне смогут жить на Луне

Астрофизики нашли, где земляне смогут жить на Луне

На Луне обнаружили проходы, ведущие вглубь спутника Земли.

Как передает корреспондент РИА , о туннелях, ведущих вглубь лунной поверхности, ученые рассказали на 48-й конференции Lunar and Planetary Science.

Огромные шурфы были обнаружены рядом с дырой диаметром в десятки метров на плато Холмы Мариуса, обнаруженной в 2009 году. Теперь, как пишет Popmech, астрофизики выяснили с помощью японского аппарата Кагуя, что вблизи отверстий находятся крупные, многокилометровые пустоты.

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Подобные образования есть и на Земле. Они возникают, когда магма охлаждается и постепенно сжимается, в итоге образуя пустое пространство. Исследователи не уверены на все 100, что лунные пустоты имеют аналогичную природу. Зато не исключают, что в будущем именно в этих гигантских пещерах можно разместить первые лунные колониальные поселения и научно-исследовательские станции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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