Астрофизики нашли, где земляне смогут жить на Луне

Публикации за 27.03.17

На Луне обнаружили проходы, ведущие вглубь спутника Земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о туннелях, ведущих вглубь лунной поверхности, ученые рассказали на 48-й конференции Lunar and Planetary Science.

Огромные шурфы были обнаружены рядом с дырой диаметром в десятки метров на плато Холмы Мариуса, обнаруженной в 2009 году. Теперь, как пишет Popmech, астрофизики выяснили с помощью японского аппарата Кагуя, что вблизи отверстий находятся крупные, многокилометровые пустоты.

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Подобные образования есть и на Земле. Они возникают, когда магма охлаждается и постепенно сжимается, в итоге образуя пустое пространство. Исследователи не уверены на все 100, что лунные пустоты имеют аналогичную природу. Зато не исключают, что в будущем именно в этих гигантских пещерах можно разместить первые лунные колониальные поселения и научно-исследовательские станции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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