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Челябинск

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Публикации за 27.03.17

Южноуральские подростки едва не погибли, устроив поминки на отвале шахты

Южноуральские подростки едва не погибли, устроив поминки на отвале шахты

Южноуральские школьники застряли на отвале заброшенной шахты

Как сообщили агентству в пресс-центре противопожарной службы Челябинской области, инцидент произошел днем 25 марта. Трое челябинских школьников 14-15 лет решили подняться на вершину отвала бывшей шахты Комсомольская в окрестностях Копейска.

Мальчишки взобрались на террикон высотой 100 метров по пологому склону, а спуститься решили уже по крутому. Однако пройти удалось лишь малую часть пути. В любой момент могло произойти обрушение грунта. Испугавшись оползня и не сумев вернуться на вершину, школьники зацепились за камень на склоне и вызвали по телефону спасателей.

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Прибывшие на место работники пожарной части №110 Старокамышинск забрались на гору и при помощи веревок подняли школьников, после чего вместе с детьми благополучно спустились вниз.

В результате ЧП никто из подростков не пострадал. На вопрос огнеборцев, зачем они полезли на отвал, молодые люди признались, что таким образом хотели почтить память друга. По словам школьников, ровно год назад на этом же месте, сорвавшись с террикона, погиб их приятель.

Челябинск, Юлия Димова

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