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Челябинск

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Публикации за 27.03.17

Экологи: в челябинском воздухе вдвое превышена концентрация фенола, у критической отметки – сероводород

Экологи: в челябинском воздухе вдвое превышена концентрация фенола, у критической отметки – сероводород

В Челябинске выявили значительные превышения концентраций вредных веществ в атмосфере.

Как передает корреспондент агентства , 25 марта активисты и сотрудники южноуральского министерства экологии провели замеры воздуха в границах жилых зон. По данным благотворительного фонда «Моя планета», в экологический рейд отправилась независимая передвижная лаборатория «Горэкоцентра», сотрудники которой не знали места отбора проб. В результате замеры были сделаны в двух точках Металлургического района, с учетом направления ветра.

«Новый День – Челябинск» , и

Первый анализ воздуха, взятый вблизи дома 1а/3 по улице Сталеваров, не показал превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Еще одна проба была сделана на границе санитарно-защитной зоны предприятий возле дома №2а на улице Морской. «Во второй точке выявили превышения по фенолу в 2,2 раза выше нормы, также у критической отметки находился сероводород. Судя по превышениям, можно предположить, что это одно из предприятий группы «Мечел», – заявил руководитель экофонда Виталий Безруков. В ближайшее время результаты анализа будут переданы в Росприроднадзор и Министерство экологии Челябинской области.

Напомним, на прошлой неделе в областную экологическую приемную поступило порядка двухсот жалоб на загрязнение воздуха от жителей Челябинска, Коркино и Копейска. В основном, горожане сообщали о едком химическом запахе, вызывающем кашель, затрудненное дыхание, головные боли и тошноту. Наиболее отчетливо неприятный запах чувствовался на ЧМЗ, а также вблизи производственных площадок, расположенных на улицах Автодорожной, Енисейской и в районе городской свалки. Накоплению выбросов способствовала и тихая, безветренная погода. С 19 по 23 мая в южноуральской столице действовало предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.03.17

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