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Челябинск

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Публикации за 27.03.17

На озерах северо-запада Челябинской области загадочно исчезают люди и машины

На озерах северо-запада Челябинской области загадочно исчезают люди и машины

Озера северо-запада Челябинской области продолжают «поглощать» людей и машины.

Как передает корреспондент РИА , разочарованием обернулась поездка пожилого жителя Озерска на рыбалку в минувшую субботу.

Мужчина приехал к Кыштымскому водохранилищу, расположенному недалеко от поселка Слюдорудник. Припарковав свой ВАЗ-2114 на обочине проезжей части, южноуралец распаковал снасти с отправился рыбачить. Каково же было его негодование, когда вернувшись через 2 часа, он обнаружил, что автомобиля и след простыл.

Озерчанин тут же обратился в полицию. Однако, как пишет «Кыштымский рабочий», поиски оказались безрезультатны. Автовладелец оценил ущерб в 220 тысяч рублей.

Это уже не первый случай исчезновений на берегах озер, расположенных на северо-западе Челябинской области. Так, 1 марта прошлого года с необъяснимой закадкой столкнулись сотрудники Поисково-спасательной службы Озерска. В 22:50 в единую дежурно-диспетчерскую службу по линии 112 поступил звонок от южноуральца с просьбой о помощи: звонивший просил «найти его и спасти», так как сам идти не может, находится на берегу озера Большая Нанога и видит огни магазина «Фестиваль».

Дежурная смена спасателей в течение часа обследовала береговую черту озера и никого не обнаружила.

«Новый День – Челябинск» , и

А 13 декабря 2015 года в окрестностях озера Комкуль при странных обстоятельствах пропал житель Каменск-Уральского. 65-летний рыбак вместе с другом ловил рыбу близ деревни Бурино в Кунашакском районе. Около 16 часов мужчины расставили палатки на льду водоема и сразу решили проверить клев. Однако ловля все не удавалась, в итоге свердловчанин предупредил товарища, что пойдет перекусить и немного отдохнет, после чего направился к машине.

Спустя пару часов оставшийся на берегу рыбак пошел за другом, но его на месте не оказалось. Машина был закрыта, а на переднем сидении разложена еда: нетронутый стакан чая и едва надкусанный бутерброд. Встревоженный мужчина прождал товарища возле запертой машины всю ночь и весь следующий день, после чего вернулся в Каменск-Уральский без него.

По словам родственников пропавшего, вскоре было подано заявление в правоохранительные органы, на поиски рыбака отправились спасатели. Вместе с родными уральца сотрудники МЧС прочесали берег озера Комкуль, были опрошены жители деревни Бурино, но все безрезультатно. Поиски мужчины в лечебных учреждениях Челябинской области также оказались безуспешными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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