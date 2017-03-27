Директор карталинского филиала вуза попалась на взятке в пятнадцать тысяч рублей

Публикации за 27.03.17

Директор филиала частного вуза в Карталах стала фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, уголовное дело возбуждено в отношении директора филиала Южно-Уральского института управления и экономики, расположенного в Карталах.

По версии следствия, 2 июня прошлого года женщина получила денежный перевод на принадлежащий ей счет в коммерческом банке в размере 15 тысяч 500 рублей от одного из студентов вуза. За это она пообещала заочно выставить ему все зачеты и экзамены.

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В настоящее время по уголовному делу допрошена подозреваемая, а также проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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