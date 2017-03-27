Чурилово одолели маньяки: на челябинскую студентку набросились в лифте

Публикации за 27.03.17

Жители челябинского микрорайона Чурилово разыскивают мужчину, напавшего на 17-летнюю девушку.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», об инциденте, произошедшем в минувшую субботу в микрорайоне Чурилово, рассказала в соцсетях сама пострадавшая. Около полудня студентка колледжа зашла в подъезд дома на улице Зальцмана, следом за ней прошел подозрительный мужчина.

«Ну, меня же учили с людьми незнакомыми в лифт не садиться, поэтому я поднялась к почтовому ящику, чтобы дождаться, пока он уедет, после чего снова нажала на кнопку лифта, – вспоминает челябинка. – Двери открылись, а там этот черт в кепке в пол смотрит, сделал шаг мне навстречу и ударил по голове. Отобрал телефон, деньги (хорошо, что часы и кольцо на руке не увидел), взял за шкварник и потащил в кабину». Горожанка успела нажать на кнопку 5 этажа, где находится ее квартира, после чего незнакомец натянул на девушку ее же капюшон и проговорил: «Мы едем на 9 этаж, там я буду тебя насиловать, ты меня не видела и не знаешь».

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Приехав на 5 этаж, мужчина вытолкнул девушку из лифта, та начала стучать во все квартиры подряд, в том числе и в свою. За это подросток еще несколько раз получила по голове. Когда за дверью раздался голос ее матери, нападавший скрылся.

Впоследствии горожанка заявила о случившемся в полицию. По факту ограбления в подъезде проводится проверка. Составлен фоторобот насильника.

К поискам преступника также подключились неравнодушные челябинцы. Только за минувшие выходные в соцсетях появилось сразу несколько тревожных предупреждений об орудующих в Чурилово маньяках. Жители сообщают о мужчине, предлагающем детям по 500 рублей, чтобы те поиграли с ним в компьютерную игру. Другие заявляют, что видели педофила, подкарауливающего школьников в Ленинском районе.

В настоящий момент добровольцы продолжают прочесывать территорию. По некоторым данным, во время одного из таких рейдов активистам случайно удалось задержать другого преступника, долгое время находившегося в розыске.

Челябинск, Юлия Димова

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