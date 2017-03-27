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Публикации за 27.03.17

29 марта на Южном Урале взвоют сирены

29 марта на Южном Урале взвоют сирены

В Челябинской области проверят сигналы экстренного оповещения населения.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в ближайшую среду, 29 марта, состоится ежегодная плановая проверка региональной автоматизированной системы оповещения накануне весеннего половодья.

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В 12 часов 45 минут по местному времени южноуральцы услышат характерный единый сигнал «Внимание всем!». Прерывистое звучание сирен продлится ровно 5 минут. Никаких действий после данного сигнала тревоги населению предпринимать не нужно, отметили в МЧС.

Напомним, сигнал «Внимание все!» создан для оповещения жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, крупномасштабных аварий, катастроф, при угрозе стихийного бедствия или военных действий. Он подается электросиренами, установленными на крышах зданий или на территории предприятий.

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Услышав сирены, необходимо немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, обычно оповещают сотрудники пожарной охраны, полиции, и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

По состоянию на 1 января 2017 года сигналами тревоги оборудованы 226 населённых пунктов Челябинской области из 323, где необходимо установить систему оповещения.

Челябинск, Юлия Димова

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