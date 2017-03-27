«Если мир не накроется большим атомным грибом…» Игорь Губерман о Госдуме, матриархате и будущем России (ВИДЕО)

Публикации за 27.03.17

Полярность мира меняется: мужчины скоро начнут рожать, а женщины – править миром. Об этом заявил Игорь Губерман.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поэт провел сегодня в Челябинске творческий вечер в рамках гастрольного тура по России. Автор знаменитых «Гариков», а также ряда прозаических сборников, вспомнил, что однажды уже бывал в Челябинске. Получив тюремный срок по сфальсифицированной статье, Губерман оказался в челябинской пересыльной тюрьме по пути в Красноярск. О периоде своего заключения он вспоминает со странной теплотой: «Я благодарен советской власти за то, что она меня посадила. Потому, что это было для меня замечательное время. Там я повстречался с такими людьми, которых в обычной жизни я бы никогда не встретил».

Игорь Губерман с грустью говорит о том, что эти люди были незаслуженно забыты: «Есть разные музеи, но нигде нет уголка памяти жертвам лагерей. А ведь это были лагеря, в которых почти не было уголовников – сплошь контингент интеллигентных людей, среди них всемирно известный философ Корсавин. Всюду есть памятники оленям, егерям, но не этим людям».

О российской жизни по-прежнему резко: «Поскольку российская дума запретила ненормативную лексику, то у меня просто нет слов, чтобы сказать, что я думаю о сегодняшней России».

«Меня часто спрашивают, когда что-то образуется. Вот недавно я выпивал в компании с Кучмой, бывшим украинским президентом, он мне очень понравился. И я спросил его – у вас на Украине что-нибудь получится? Он мне говорит – да, через три-четыре поколения. Вот также, я думаю, очень не скоро и в России».

Мир, по мнению поэта, спасет матриархат. У власти должны стоять женщины – обязательно умные и талантливые.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=PWJx5rALvUk&rel=0">Video</a> О тех, кто сегодня пытается управлять Россией, Губерман невысокого мнения

«Вообще я люблю смотреть, что происходит вокруг – совершенно другая молодежь, в очень интересное время мы живем. Если все это не накроется большим атомным грибом, то все будет замечательно».

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Челябинск, Ольга Орлова

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