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Публикации за 28.03.17

Бывший вице-губернатор Челябинской области вышел на свободу / Пока на один день

Бывший вице-губернатор Челябинской области вышел на свободу Пока на один день

Бывший южноуральский вице-губернатор Николай Сандаков вышел на свободу.

Как передает корреспондент РИА , следователи не стали настаивать на продлении срока содержания под арестом бывшего высокопоставленного чиновника.

Напомним, предыдущим решением Центрального районного суда Челябинска домашний арест Николай Сандакова был продлен до 27 марта. Ходатайство о дальнейшем продлении меры пресечения в судебную инстанцию не поступило. Поэтому формально с 00:00 часов 28 марта экс-чиновник стал свободным.

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Как уже сообщал , Николай Сандаков в марте 2015 года. В отношении бывшего вице-губернатора были возбуждены два уголовных дела: по факту мошенничества, которое в настоящее время рассматривается в Советском районном суде Челябинска, а также о взятке в виде бесплатных услуг ЧОП «Питон» по охране жилого дома и установке систем видеонаблюдения, на прошлой неделе направленном в Центральный районный суд. В обоих случаях экс-чиновник отрицает свою вину. Дело из Центрального суда передали в Советский. 29 марта состоится очередное заседание: возможно, оба дела объединят в одно. Может быть принято и очередное решение по мере пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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