Бывший вице-губернатор Челябинской области вышел на свободу / Пока на один день

Публикации за 28.03.17

Бывший южноуральский вице-губернатор Николай Сандаков вышел на свободу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи не стали настаивать на продлении срока содержания под арестом бывшего высокопоставленного чиновника.

Напомним, предыдущим решением Центрального районного суда Челябинска домашний арест Николай Сандакова был продлен до 27 марта. Ходатайство о дальнейшем продлении меры пресечения в судебную инстанцию не поступило. Поэтому формально с 00:00 часов 28 марта экс-чиновник стал свободным.

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Как уже сообщал «Новый День», Николай Сандаков в марте 2015 года. В отношении бывшего вице-губернатора были возбуждены два уголовных дела: по факту мошенничества, которое в настоящее время рассматривается в Советском районном суде Челябинска, а также о взятке в виде бесплатных услуг ЧОП «Питон» по охране жилого дома и установке систем видеонаблюдения, на прошлой неделе направленном в Центральный районный суд. В обоих случаях экс-чиновник отрицает свою вину. Дело из Центрального суда передали в Советский. 29 марта состоится очередное заседание: возможно, оба дела объединят в одно. Может быть принято и очередное решение по мере пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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