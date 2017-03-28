За месяц челябинские полицейские задержали четырех бутлегеров: алкоголь уходил «с колес»

Публикации за 28.03.17

Полиция Челябинска за месяц изъяла из продажи алкоголь на 100 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского управления МВД, все три задержания были произведены в течение марта. Так, на мини-рынке по улице Корабельная стражи порядка задержали челябинку, торговавшую с автомобиля «Рено» просроченными продуктами. В ходе осмотра машины полицейские обнаружили без сертификатов соответствии на общую сумму около 2 тысяч рублей. Женщина торговала ей без лицензии. На предпринимательницу составлено 2 административных протокола по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, а также незаконной продажи алкоголя. Максимальные санкции по правонарушениям предусматривают до 2 тысяч рублей штрафа.

Позднее правоохранители вышли на жителя Сосновского района, торговавшего спиртным с автомашины «Хендай» на улице Солнечная. У мужчины также не было лицензии и регистрации в качестве ИП. Изъяв у южноуральца 240 литров водки на сумму около 35 тысяч рублей, полицейские также ограничились административным протоколом.

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Кроме того, в ходе проверки торгового комплекса по улице Степана Разина в 4 торговых точках выявлены факты реализации алкоголя без соответствующей лицензии и сертификатов соответствия. В результате проверок на двух индивидуальных предпринимателей, продавца и на юридическое лицо составлены административные протоколы, изъято свыше 350 литров алкогольной продукции на сумму около 65 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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