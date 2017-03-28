В Челябинске четвероклассник поджег грузовик

Публикации за 28.03.17

В Челябинске ученика начальных классов подозревают в поджоге автомобиля.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», ЧП произошло в воскресенье, 26 марта, возле строящегося дома №63-а на улице Героев Танкограда. Пламя охватило переднюю часть грузовой «Газели». Рабочие принялись самостоятельно ликвидировать возгорание, вскоре на место прибыли огнеборцы. В результате пожара у автомобиля оказался поврежден передний бампер.

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Собственник грузовика, 60-летний мужчина, обратился с заявлением в полицию, сообщает Telefakt. По одной из версий, к поджогу авто мог быть причастен четвероклассник. Однако в полиции Челябинска данную информацию не подтверждают.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

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