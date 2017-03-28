В Челябинской области закрывают сразу пять филиалов крупнейшего университета

Публикации за 28.03.17

Крупнейший вуз Южного Урала лишился пяти филиалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с приказом, подписанным министром образования и науки России Ольгой Васильевой, до июля 2017 года должны быть закрыты филиалы Южно-Уральского государственного университета в Аше, Кыштыме, Озерске, Снежинске и Усть-Катаве.

Напомним, филиалы ЮУрГУ в Озерске и Кыштыме были открыты в 1998 году, в Снежинске – в 1999, В Аше и Усть-Катаве – в 2001 году.

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До июля нынешнего года в университетский устав должны быть внесены соответствующие изменения. Кроме того, руководство ЮУрГУ должно проработать вопросы дальнейшего обучения студентов ликвидируемых подразделений, а также сокращения сотрудников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.03.17

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