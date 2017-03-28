Снова марганец: Роспотребнадзор запретил жителям Троицка пить воду из городского водопровода

Публикации за 28.03.17

Роспотребнадзор запретил троичанам пить воду из городского водопровода из повышенного содержания марганца.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, увеличение содержания марганца в питьевой воде Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области зафиксировал сегодня, 28 марта.

Специалисты территориального отдела уже сообщили ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение», мэрии и прокуратуре города о необходимости прекращения водоснабжения с очистных сооружений ресурсной организации и обеспечения подвоза горожанам достаточного количества доброкачественной питьевой воды, а также проведения в городе противоэпидемических мероприятий.

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Напомним, ситуация с ухудшением качества питьевой воды регистрировалась в Троицке весной 2015 года. Тогда в городской системе водоснабжения также зафиксировали увеличение содержания марганца. Как потом выяснилось, причиной стал неконтролируемый сброс в реку Уй отходов производства Учалинского ГОКа, действующего на территории Башкирии. На минувшей неделе в региональном управлении Роспотребнадзора заявили о возможном повторении ситуации 2015 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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