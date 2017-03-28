В центре Челябинска ищут бомбу

Публикации за 28.03.17

Жилой дом в центре Челябинска оцеплен из-за сообщения о подозрительном предмете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экстренные службы вызвали сотрудники детской библиотеки имени Владимира Маяковского, расположенной в жилом доме на улице Энгельса.

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Двор дома оцепили, жителей пятиэтажки эвакуировали. На месте работают полиция и сотрудники Росгвардии, а также кинологи. У здания дежурит машина «скорой помощи».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.03.17

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