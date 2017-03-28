NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.03.17

Биологическое оружие: почему люди все чаще умирают от самых обычных заболеваний

Биологическое оружие: почему люди все чаще умирают от самых обычных заболеваний

В ближайшие 20 лет в мире не останется эффективных антибиотиков. Сегодня более половины подобных препаратов не дают эффекта в лечении распространенных инфекций. Эта проблема стала основной темой региональной научно-практической конференции, прошедшей в Южно-Уральском медицинском университете.

Как передает корреспондент РИА , специалисты связывают сложившуюся ситуацию, прежде всего, с неправильным лечением. Терапевты поликлиник не интересуются новыми медицинскими данными и продолжают огульно назначать антибактериальные препараты даже при обычных вирусных заболеваниях.

Как сообщили РИА , каждый год смертность в мире только от пневмококков повышается на 20% – 25%. Почти вся группа макролидов – а это популярные Кларитромицин, Азитромицин – попадала в «черный список» препаратов, не рекомендованных к применению в случае этой инфекции, отмечает доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии МГМУ Сергей Яковлев. К примеру, показатель «нечувствительности» к гемофильной палочке (это второй по распространенности возбудитель респираторных инфекций) у Кларитромицина 100%, Азитромицин бесполезен на 96%. Стрептококк – самая распространенная инфекция, устойчив к указанным препаратам в 33%. Стоит напомнить, что уже при 20%-ной устойчивости препарат применяют в редких случаях.

По словам профессора, большая часть заболеваний лечится традиционными средствами и не требует антибактериальной терапии.

«Есть примерно 10% людей, которые способны умереть от развившейся инфекции, у них генетически слабый иммунитет. Если бы мы могли выявить таких людей, то сосредоточились бы на них. А остальные люди выжили бы, несмотря на все наши усилия» – мрачно шутит специалист.

Большую тревогу у медиков вызывает повсеместное использование антибиотиков в сельхозпроизводство и ветеринария.

«Кстати, животным антибиотик дают не для здоровья, как многие считают, – продолжает Сергей Яковлев. – Животные от них быстрее растут, также как и дети. Достоверно известно, что дети имеют серьезную прибавку в весе и склонны к ожирению, если их в раннем детстве поили антибиотиками».

Под воздействием антибактериальных средств микробы «мутируют» и в больничных стенах. Существуют виды микробов, которые никогда не были возбудителями болезней, а за 15 лет наблюдения вдруг начали вызывать инфекции.

Специалисты считают, что ситуация стала выходить из-под контроля, но революционного средства пока не изобретено. В Евросоюзе ежегодно фиксируется 25 тысяч, а в США – 23 тысячи смертей, связанных с антибиотикорезистентностью (устойчивостью бактерий к антибиотикам). В России пока нет подобной статистики, но это не означает, что ситуация более благоприятная.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 28.03.17

В центре Челябинска ищут бомбу. / Снова марганец: Роспотребнадзор запретил жителям Троицка пить воду из городского водопровода. / В Челябинской области закрывают сразу пять филиалов крупнейшего университета.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter