NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.03.17

В Челябинске задержали водителя, сбившего женщину с ребенком на зебре

В Челябинске задержали водителя, сбившего женщину с ребенком на зебре

В Челябинске задержали автомобилиста, покалечившего женщину с маленькой дочерью.

Как уже сообщал , дорожная авария произошла накануне утром на улице Хохрякова. Водитель легковушки сбил 30-летнюю горожанку и ее 6-летнюю дочь, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. В результате происшествия женщина получила черепно-мозговую травму, перелом ключицы и другие повреждения и была доставлена в медучреждение. Девочка повредила руку и также была передана медикам.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность водителя. Им оказался 40-летний житель южноуральской столицы. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Процессуальное решение будет принято после того, как эксперты установят степень вреда здоровью, причиненного пешеходам.

В настоящий момент горожанка находится на лечении в больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.03.17

Житель Магнитогорска пойдет под суд за секс со школьницей. / Биологическое оружие: почему люди все чаще умирают от самых обычных заболеваний. / В центре Челябинска ищут бомбу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter