В Челябинске задержали водителя, сбившего женщину с ребенком на зебре

Публикации за 28.03.17

В Челябинске задержали автомобилиста, покалечившего женщину с маленькой дочерью.

Как уже сообщал «Новый День», дорожная авария произошла накануне утром на улице Хохрякова. Водитель легковушки сбил 30-летнюю горожанку и ее 6-летнюю дочь, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. В результате происшествия женщина получила черепно-мозговую травму, перелом ключицы и другие повреждения и была доставлена в медучреждение. Девочка повредила руку и также была передана медикам.

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Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность водителя. Им оказался 40-летний житель южноуральской столицы. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Процессуальное решение будет принято после того, как эксперты установят степень вреда здоровью, причиненного пешеходам.

В настоящий момент горожанка находится на лечении в больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Челябинск, Юлия Димова

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