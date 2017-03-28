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Челябинск

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Публикации за 28.03.17

Южноуралец на спор застрял в детской горке

Южноуралец на спор застрял в детской горке

Житель Трехгорного решил доказать другу, что его голова пролезет сквозь прутья детской горки. Пролезть – пролезла, а освободиться уже не получилось: пришлось вызывать спасателей.

Как сообщили РИА в МЧС Челябинской области, молодые люди не смогли объяснить, что толкнуло их на сомнительный спор, также неясно, сколько спиртного они успели выпить к моменту происшествия. Спасатели при помощи инструмента оперативно извлекли голову пострадавшего, после чего участники инцидента разошлись по домам.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 28.03.17

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