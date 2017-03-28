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Публикации за 28.03.17

Южноуральские коммунальщики сливают неочищенные стоки в питьевой источник

Южноуральские коммунальщики сливают неочищенные стоки в питьевой источник

В Южноуральске коммунальные организации привлекли к ответственности за сброс сточных вод в водохранилище.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, проведена проверка городских предприятий водоснабжения и водоотведения в сфере охраны водных объектов и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Установлено, что «Южноуральский водоканал», «Водоснабжение плюс» и «Водоотведение плюс» осуществляют сброс сточных вод с превышением нормативов без заключения договоров и проекта зон санитарной охраны питьевого источника – Южноуральского водохранилища, расположенного на реке Увелька.

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По итогам проверки в отношении руководителей коммунальных организаций внесены представления с требованием устранить нарушения экологического законодательства.

В отношении ООО «Водоснабжение плюс» возбуждены административные дела по статьям 6.5, 7.6 КоАП РФ. Кроме того, прокурор обратился с иском в суд, требуя обязать предприятие разработать проект зон санитарной охраны водоема.

В отношении ООО «Водотведение плюс» возбуждены административные дела по статьям 7.6, 8.1, части 1статьи 8.14, части 4 статьи 8.13 КоАП РФ.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение допущенных нарушений поставлено на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.03.17

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