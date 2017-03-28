Молодого южноуральца зарезали в драке и бросили на улице

Публикации за 28.03.17

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в ночь на 27 марта в одном из дворов на улице Советской в поселке Увельский при неустановленных обстоятельства произошла массовая драка. По предварительным подсчетам, в разборках участвовало не менее 10 человек.

В ходе конфликта неизвестный ударил ножом 21-летнего парня, после чего толпа разбежалась. Истекающего кровью юношу обнаружили во дворе местные жители, они и вызвали скорую.

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«Пострадавшего доставили в больницу, где он спустя непродолжительное время скончался. Сейчас ведется следствие, устанавливается круг подозреваемых. Орудие убийства на месте преступления не обнаружено», – цитирует газета «Вся округа» старшего следователя СО СКР Южноуральска Юрия Винокурова.

В настоящий момент проводится опрос очевидцев, назначен ряд судебно-медицинских исследований. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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