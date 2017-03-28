Чемпион мира по боксу среди профессионалов построит в Челябинске спортивный центр

Публикации за 28.03.17

Чемпион мира по боксе среди профессионалов Сергей Ковалев намерен построить в центре Челябинска многофункциональный спортивный комплекс эконом-класса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совет по инвестиционному развитию при мэре Челябинска одобрил инвестиционный проект по строительству в городе спортивного комплекса «Крашер». Объект предполагается возвести в Центральном районе, на пересечении улиц Энгельса и Труда на участке площадью 1,2 гектара. Инвестором выступит сам чемпион мира по боксу в среднем весе среди профессионалов.

В трехэтажном здании общей площадью до 2 тысяч 800 квадратных метров планируется разместить автопарковку, зал для единоборств, тренажерный зал и зал для общих занятий. Единовременно здесь смогут заниматься до 90 человек.

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Упор в деятельности центра будет делаться на платные услуги. При этом инициаторы проекта обещают привлечь высококвалифицированные тренерские кадры и работать в нижнем ценовом диапазоне.

Смущает одно. Уже в первый год работы комплекса разработчики проекта рассчитывают на прибыль в 45 миллионов рублей. При этом суммарная выручка в том же году, по их расчетам, составит 75 миллионов рублей без учета НДС. Получается, что на оплату аренды земельного участка, коммунальные расходы и заработную плату 26 сотрудникам, включая высококвалифицированных тренеров, инвестор планирует потратить 30 миллионов в год – 2,5 миллиона рублей в месяц. Добиться столь низких расходов будет очень трудно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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