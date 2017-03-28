«Их нельзя выпускать на маршрут»: южноуральский губернатор в шоке от состояния муниципального транспорта Челябинска

Публикации за 28.03.17

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский раскритиковал руководство транспортных предприятий Челябинска за внешний вид автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский попросил городские власти областного центра навести образцовую чистоту в общественном транспорте.

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«Хочу обратить внимание на некоторые тонкие настройки в жизни Челябинска и выскажусь о внешнем облике городского транспорта. На дороги выходит очень много техники в таком состоянии, в котором, по моему глубокому убеждению, их просто нельзя выпускать на маршрут: грязные автобусы, грязные троллейбусы, грязные маршрутки, – заявил губернатор. – Надо в этом вопросе навести порядок».

Муниципальный транспорт должен быть чистым и стать примером в том числе и для частных перевозчиков, подчеркнул глава региона. Горожане, правда, по этому поводу уже иронизируют: «Стать примером – в смысле, чтобы маршрутки ходили так же редко, как автобусы?"

Челябинск, Виктор Елисеев

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