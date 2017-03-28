В Челябинской области интернет-поклонник оставил «даму сердца» без кошелька на первом же свидании

Публикации за 28.03.17

В Кыштыме интернет-поклонник обокрал женщину на первом свидании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 27 марта в одном из номеров гостиницы «Кварц».

Жительница Кыштыма познакомилась с мужчиной младше себя в интернете. После положенной порции виртуального общения «влюбленные» договорились встретиться в гостиничном номере.

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Галантный кавалер начал свидание с того, что выпил бутылку водки, пишет «Кыштымский рабочий». Когда же его «дама сердца» удалилась, чтобы принять душ, интернет-поклонник сбежал. Прихватив с собой на память кошелек женщины с пятью тысячами рублей и банковскими картами.

«Героя-любовника» полиция задержала уже в Челябинске. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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