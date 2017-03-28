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Публикации за 28.03.17

В Еманжелинске подростки стащили из больницы 250 бутылок физраствора

В Еманжелинске подростки стащили из больницы 250 бутылок физраствора

Еманжелинские школьники ограбили медучреждение.

Как передает корреспондент агентства , в дежурную часть полиции поступило сообщение о взломе одного из кабинетов городской больницы №1. Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленники проникли в здание через окно, предварительно выбив стекло.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать похитителей. Ими оказались пятеро подростков в возрасте 12-14 лет, пишет газета «Новая жизнь».

По данным правоохранителей, мальчишки прыгали по балконам больницы, когда увидели в одном из кабинетов коробки с медикаментами. Взломав дверной замок, малолетние преступники ворвались в помещение и стащили 250 бутылок физраствора объемом 200 миллилитров каждая, после чего скрылись. Однако реализовать награбленное школьники не сумели. В итоге разбили стеклянные емкости на развалинах заброшенного хлебозавода.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что один из задержанных уже состоит на учете в полиции за кражу денег из церкви.

Челябинск, Юлия Димова

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