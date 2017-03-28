NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.03.17

Бизнес не верит в саммит ШОС и БРИКС в Челябинске

Бизнес не верит в саммит ШОС и БРИКС в Челябинске

Предприниматели не торопятся строить в Челябинске гостиницы к саммиту ШОС и БРИКС.

Как передает корреспондент РИА , за год, прошедший с момента, когда власти Южного Урала анонсировали возможность проведения в Челябинске саммита стран-участниц ШОС и БРИКС в 2020 году, в городе не начали строить ни одной новой гостиницы. Об этом заявила депутат Челябинской городской Думы и владелица гостиничного бизнеса Марина Карелина.

«У нас не появилось ни одного нового конкурента», – отметила предпринимательница.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, ранее власти региона и города заявляли о намерении инвесторов построить в Челябинске 24 новых гостиницы. Однако в настоящее время ни один из проектов не запущен. Единственным предложением, вынесенным на обсуждение общественности, стал проект строительства малоэтажной гостиницы «под старину» на пересечении улиц Цвиллинга и Труда. Однако он не прошел общественные слушания: разработчикам рекомендовали проект доработать.

При этом, по признанию Марины Карелиной, существующий поток туристов не может обеспечить заполняемость даже действующего гостиничного фонда. «Если бы у меня появились 24 новых отеля, я бы не знала, что с ними делать», – откровенно призналась предпринимательница.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.03.17

Они не проголосуют за Путина: власти Челябинской области толкают регион в группу риска. / В Еманжелинске подростки стащили из больницы 250 бутылок физраствора. / А снег и ныне там: воды, отравленные дорожными реагентами и мусором, могут попасть в реку Миасс.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter