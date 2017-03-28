Бизнес не верит в саммит ШОС и БРИКС в Челябинске

Публикации за 28.03.17

Предприниматели не торопятся строить в Челябинске гостиницы к саммиту ШОС и БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год, прошедший с момента, когда власти Южного Урала анонсировали возможность проведения в Челябинске саммита стран-участниц ШОС и БРИКС в 2020 году, в городе не начали строить ни одной новой гостиницы. Об этом заявила депутат Челябинской городской Думы и владелица гостиничного бизнеса Марина Карелина.

«У нас не появилось ни одного нового конкурента», – отметила предпринимательница.

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Напомним, ранее власти региона и города заявляли о намерении инвесторов построить в Челябинске 24 новых гостиницы. Однако в настоящее время ни один из проектов не запущен. Единственным предложением, вынесенным на обсуждение общественности, стал проект строительства малоэтажной гостиницы «под старину» на пересечении улиц Цвиллинга и Труда. Однако он не прошел общественные слушания: разработчикам рекомендовали проект доработать.

При этом, по признанию Марины Карелиной, существующий поток туристов не может обеспечить заполняемость даже действующего гостиничного фонда. «Если бы у меня появились 24 новых отеля, я бы не знала, что с ними делать», – откровенно призналась предпринимательница.

Челябинск, Виктор Елисеев

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