Жительница Челябинской области разбилась насмерть, катаясь с горы

Публикации за 29.03.17

В Челябинской области на территории заповедника «Аркаим» погибла женщина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несчастный случай произошел 28 марта близ поселка Амурский. 46-летняя жительница Магнитогорска, катаясь с необорудованной для спуска горы, на полном ходу врезалась в дерево. Полученные травмы оказались смертельными, сообщает «Верстов.Инфо».

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту гибели горожанки проводится доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.03.17

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