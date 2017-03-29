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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

Жительница Челябинской области разбилась насмерть, катаясь с горы

Жительница Челябинской области разбилась насмерть, катаясь с горы

В Челябинской области на территории заповедника «Аркаим» погибла женщина.

Как передает корреспондент РИА , несчастный случай произошел 28 марта близ поселка Амурский. 46-летняя жительница Магнитогорска, катаясь с необорудованной для спуска горы, на полном ходу врезалась в дерево. Полученные травмы оказались смертельными, сообщает «Верстов.Инфо».

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту гибели горожанки проводится доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.03.17

29 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Магнитогорский «Металлург» увеличивает счет в финале Восточной конференции КХЛ. / Бизнес не верит в саммит ШОС и БРИКС в Челябинске.

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