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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

В Челябинской области взвоют сирены оповещения

В Челябинской области взвоют сирены оповещения

На Южном Урале пройдет плановая проверка единого сигнала «Внимание всем!»

Как сообщили РИА в пресс-службе правительства региона, сегодня, 29 марта, будет проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей.

Мероприятия проводятся традиционно для осуществления проверки технического состояния электросирен и громкоговорителей, отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов, раз в год проводятся мероприятия проверки.

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«Услышав звуки электросирены, немедленно включите радиоточку, радиоприемник или телевизор и прослушайте информационное сообщение, – советуют южноуральцам в региональном кабмине. – Тексты сообщений передаются в течение пяти минут. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.03.17

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