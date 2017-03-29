Ожидаемо: отремонтированные в 2016 году дороги в Челябинске оказались аварийными

Публикации за 29.03.17

Как минимум каждый пятый участок челябинских дорог, отремонтированных в прошлом году, снова нуждается в ремонте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в этом убедились общественники в ходе рейда по улицам, отремонтированным в 2016 году.

Так, активисты побывали на дороге по улице Салютной в Тракторозаводском районе областного центра, которая не продержалась и полугода после ремонта. По итогам весеннего мониторинга эта улица в числе первых оказалась в списке тех дорог, что «растаяли вместе со снегом». На проезжей части и вокруг колодцев образовались глубокие ямы.

Чтобы не быть голословными, «дорожные ревизоры» замерили каждую яму: глубина их оказалась более 10 сантиметров, ширина и длина – больше метра. В большинстве случаев размеры выбоин оказались намного больше допустимых норм. Автомобилистам для того, чтобы понять, что участок стал аварийным, не нужны замеры: они в буквальном смысле ощущают проблему подвеской своих автомобилей, оставляя на дороге амортизаторы, колеса и диски.

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«На территории города Челябинска было 40 участков дорог, на которые в прошлом году было нанесено новое дорожное покрытие. Мы второй день ведем мониторинг. Уже 8 участков сегодня, по нашему мнению, являются нуждающимися в доработке и доделке. Причем причиной этих разрушений стали явно не тектонические изменения или другие естественные факторы, здесь налицо нарушение технологии. Например, вырубка вокруг колодцев должна быть прямоугольной формы, здесь этого нет, нарушена система водостока, а также правила эксплуатации и содержания дороги. За этим, кстати, должна была следить та же фирма, что занималась ее ремонтом», – отмечают общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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