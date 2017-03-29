«Не отвлекайтесь за рулем, даже если вы на тракторе!»: в Магнитогорске забор из шлакоблоков раздавил автомобили (ФОТО)

Публикации за 29.03.17

В Магнитогорске припаркованные легковушки раздавило грудой шлакоблоков.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел в районе трамвайного депо №1. По словам очевидцев, сообщивших о ЧП в соцсетях, машинист грейдера, чистивший снег на тесной площадке, повалил сложенный из шлакоблоков забор на стоящие рядом автомобили.

В результате происшествия пострадали Toyota и ВАЗ. По счастливой случайности, людей в машинах не оказалось.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Как отмечает автор сообщения, водитель уборочной техники не справился с управлением, перепутав педаль тормоза. Другие автолюбители предположили, что виновник произошедшего просто отвлекся: «Красотка, видимо, мимо проходила, весна ведь пришла! Ну, бывает, щелкнуло чувака! Ребята не отвлекаемся за рулем, даже если вы на тракторе!»

Другие горожане и вовсе обвинили в случившемся самих владельцев легковушек: «Скажу так: стоянка в этом месте запрещена, если бы водители соблюдали правила, все бы было хорошо».

Фото: Евгений Анцупов

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.03.17

В квартире южноуральского экс-губернатора Михаила Юревича проходят обыски. / Ожидаемо: отремонтированные в 2016 году дороги в Челябинске оказались аварийными. / В Челябинской области взвоют сирены оповещения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»