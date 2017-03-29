Антимонопольщики одобрили повышение цен в челябинских маршрутках

Публикации за 29.03.17

Региональное УФАС не увидело нарушений в повышении цен челябинскими маршрутчиками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, увеличение цены на проезд в маршрутных такси Челябинска объясняется экономическими факторами и не превышает уровня инфляции.

Вместе с тем, эта банальная констатация сопровождалась рядом весьма странных заявлений. «С начала недели в СМИ активно обсуждается повышение цен на проезд в маршрутных такси Челябинска. При этом зачастую в журналистских материалах содержится информация о необходимости изучения правомерности такого повышения антимонопольной службой», – заявили в антимонопольном ведомстве.

В принципе, в последнее время стало традицией обвинять во всех ухудшениях журналистов. И ежели СМИ виновны в постоянно нависающем над городами Южного Урала смоге, то почему бы не приписать им и повышение цен на проезд? Но в данном случае удивляет другое: в «журналистских материалах», появляющихся с начала недели, содержится не просто «информация о необходимости изучения правомерности такого повышения антимонопольной службой», а прямая речь мэра Челябинска Евгения Тефтелева, который и заявил о подобной необходимости в ходе аппаратного совещания, состоявшегося утром в понедельник, 27 марта – видимо, исходя из того, что вопросы тарифообразования отнесены с начала нынешнего года к кругу полномочий Федеральной антимонопольной службы.

Антимонопольщики ссылаются на закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ», где указано, что нерегулируемых маршрутах вправе самостоятельно устанавливать цены. Именно к таким нерегулируемым маршрутам относятся «маршрутки», за проезд в которых выросла цена. И это совершенно верно. Но далее следует очень странное объяснение.

«В этом случае единственным фактором, который может влиять на цену, является конкуренция между перевозчиками и рыночные законы спроса и предложения, – поучают представители Челябинского УФАС. – Стремительный и существенный рост цены может привести к отказу от данных услуг пассажирами и выбору альтернативных видов пассажирского транспорта и маршрутов». Однако все дело в том, что маршруты, обслуживаемые частными перевозчиками, достались им в ходе открытого конкурса, и на одном маршруте работает, как правило, один перевозчик. Если, конечно, не считать нелегалов, осуществляющих перевозки на свой страх и риск под видом «экскурсионных». Антимонопольная служба предлагает челябинцам воспользоваться услугами «пиратов»? Необычная позиция для ведомства, призванного осуществлять надзор за соблюдением законности.

Всех этих нелепостей можно было бы избежать, ограничься УФАС указанием на то, что «увеличение цены произошло впервые за последние два года, объясняется экономическими факторами и не превышает уровня инфляции».

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Впрочем, свой вердикт антимонопольщики так или иначе озвучили.

Между тем, маршрутчики продолжили повышать цены. Так, с сегодняшнего дня проезд по маршруту №218 стоит вместо 20 рублей 23. Но пассажиров об этом предупредить просто забыли. Поэтому водители собирают деньги по принципу «кто сколько может»: у некоторых пассажиров просто нет больше 20 рублей, которые они по привычке взяли с собой утром на оплату проезда.

Челябинцам же придется теперь привыкать к новым ценам, потому что после заявления УФАС цены на проезд поднимут даже те маршрутчики, которые не собирались этого делать. Или, следуя мудрому указанию антимонопольщиков, пересаживаться на «экскурсионные маршруты» – единственные, кто составляет конкуренцию легальным перевозчикам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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