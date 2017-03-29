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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

«Мало построить квартиры»: обманутые дольщики «Гринфлайта» снова выйдут на митинг

«Мало построить квартиры»: обманутые дольщики «Гринфлайта» снова выйдут на митинг

В Челябинске дольщики компании «Гринфлайт» выйдут на митинг за право собственности на жилье.

Как передает корреспондент агентства , акция протеста состоится сегодня в 18 часов в сквере на Алом поле. Мероприятие уже согласовано с городской администрацией, ожидаемое количество участников – 500 человек.

По данным инициативной группы покупателей квартир в недостроенном микрорайоне «Академ Riverside», из-за введения объектов в эксплуатацию в стадии банкротства компании-застройщика у дольщиков возникли проблемы с оформлением готовых квартир. «Мало построить квартиры, еще нужно получить на них право собственности», – отмечают организаторы митинга.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, в проблемном челябинском микрорайоне остаются замороженными 26 многоквартирных домов. Общий долг «Гринфлайта» перед дольщиками достигает 11 миллиардов рублей. В июле 2016 года в отношении неустановленного круга лиц из числа топ-менеджеров строительной компании Следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Впоследствии обвинение в превышении полномочий предъявили бывшему гендиректору фирмы, экс-заместителю главы Челябинска Сергею Мануйлову. Незадолго до этого Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел дело о банкротстве «Гринфлайта» по искам кредиторов и ввел в компании процедуру внешнего наблюдения.

Челябинск, Юлия Димова

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