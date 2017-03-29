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Публикации за 29.03.17

Южноуралец напал с топором на бригаду энергетиков

Южноуралец напал с топором на бригаду энергетиков

Житель Агаповского района, незаконно подключившийся к электросетям, набросился с топором на энергетиков.

Как сообщили агентству в пресс-службе филиала «Челябэнерго» ОА «МРСК Урала», инцидент произошел во время планового рейда в поселке Приморский. Бригада специалистов обнаружила незаконное подключение к сетям в виде «наброса» проводов на воздушную линию по улице Гагарина.

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Пока один из энергетиков фотографировал свисающие провода, а другой демонтировал присоединенные кабели, из дома выскочил разъяренный хозяин. Мужчина топором разгромил автомобиль электриков, после чего стал угрожать сотрудникам компании физической расправой. Пострадавшие обратились в полицию.

По факту угрозы убийством и причинения вреда здоровью в отношении селянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ареста на 6 месяц и лишения свободы сроком до 2 лет. Кроме того, мужчине грозит штраф в размере 10-15 тысяч рублей за неучтенное потребление электроэнергии и самовольное подключение к сетям.

Челябинск, Юлия Димова

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