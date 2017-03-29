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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

В Челябинске проведут кастинг нового сезона шоу «Танцы»
Кадр из шоу «Танцы» (ТНТ)

В Челябинске проведут кастинг нового сезона шоу «Танцы»

В Челябинске проведут отборочный тур телепроекта «Танцы».

Как передает корреспондент агентства , телеканал ТНТ объявил о старте четвертого сезона масштабного конкурса танцоров со всей страны под руководством профессиональных хореографов.

Ближайший месяц организаторы проведут предварительные кастинг-туры по регионам России в поисках талантливых артистов. В списке городов значится Челябинск.

«Новый День – Челябинск» , и

В южноуральской столице отборочный этап на шоу «Танцы» состоится 8 апреля. По правилам, к участию в кастингах допускаются лица от 16 до 35 лет. В одном коллективе не может быть больше 3 человек. Предварительно танцорам необходимо подготовить выступление в любом жанре длительностью примерно 1,5 минуты. С собою артистам необходимо принести музыкальный трек и паспорт (для лиц моложе 18 лет также потребуется письменное согласие родителей).

Напомним, в предыдущих сезонах шоу «Танцы» за звание сильнейших сражались трое южноуральцев – Митя Стаев, Юлия Николаева и Настя Волкова. Ни один из них не занял призового места.

Челябинск, Юлия Димова

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