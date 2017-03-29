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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

В Челябинске зафиксировали вспышку кишечной инфекции: ротавирус скосил три команды хоккеистов

В Челябинске зафиксировали вспышку кишечной инфекции: ротавирус скосил три команды хоккеистов

В Челябинске несколько десятков участников юношеского турнира по хоккею увезли на «скорой».

Как сообщили агентству в пресс-службе южноуральского Роспотребнадзора, сегодня днем в управление поступило экстренное извещение о регистрации одного случая заболевания острой кишечной инфекцией у участника соревнований по хоккею, проживающего в гостинице «Виктория». Ребенок госпитализирован в инфекционное отделение. По данному факту начато эпидемиологическое расследование. Ситуация взята на контроль надзорного ведомства.

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Собственную проверку по факту массового отравления спортсменов проводит и следственное управление СК России по Челябинской области. По данным правоохранителей, в ходе турнира на плохое самочувствие пожаловались 18 игроков хоккейных клубов «Барыс», «Авангард» и «Торос». При осмотре врачи зафиксировали у 11-летних спортсменов легкую форму заболевания.

По словам матери одного из заболевших, дети почувствовали недомогание после обеда в столовой гостиницы 28 марта. К вечеру у ребят началась рвота, понос, болели животы, поднялась температура.

По одной из версий причиной отравления стала некачественная еда. По другой, ротавирусную инфекцию привезли в Челябинске двое игроков казахстанского «Барыса». По некоторым данным, дети заболели еще в поезде. Разместившись в номерах, спортсмены жили и питались вместе, в результате инфекция могла быстро распространиться на остальных игроков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, ход проверки взят на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

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