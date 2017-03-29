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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

Плата за воду вырастет для южноуральцев почти на 10 процентов

Плата за воду вырастет для южноуральцев почти на 10 процентов

Тарифы на воду вырастут в 2017 году в Челябинской области почти на 10%.

Как передает корреспондент РИА , рост платежей за ресурсы для населения региона в 2017 году будет ограничен показателем 3,9%. Об этом сообщила министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяна Кучиц.

При этом по ряду ресурсов рост окажется существенно выше. Так, плата за водоснабжение вырастет для южноуральцев на 9%, водоотведение подорожает на 8,8%. Плата за электроэнергию и газ увеличится на заявленные 3,9%.

Лишь тариф на тепло подрастет всего на 2,7% – за счет субсидии областного правительства теплоснабжающим организациям. Однако, учитывая, что расходы на тепловую энергию составляют около 40% всей квартплаты, даже такое небольшое увеличение станет довольно ощутимым для бюджетов домохозяйств.

«Новый День – Челябинск» , и

Главе регионального минтарифа остается лишь утешать южноуральцев рассуждениями о том, что цены на тарифы растут в Челябинской области не так быстро, как инфляция. Между тем, реальные располагаемые доходы южноуральцев снизились в 2016 году на 13%. В нынешнем году областные чиновники существенных улучшений также не ожидают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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