Особый нюх: чиновники уверены, что воздух в Челябинске становится все чище

Публикации за 29.03.17

В южноуральском минэкологии вновь напомнили, что Челябинск – не самый грязный город.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние три года индекс загрязнения воздуха в Челябинске неуклонно снижался. Об этом заявила министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова в ходе заседания трехсторонней комиссии.

«Не верим», – шепотом ответили ей некоторые участники совещания. Однако вступить с чиновницей в дискуссию никто не решился.

Зато госпожа Гладкова поделилась ценной информацией. Так, в 2016 году в атмосферу областного центра было выброшено более четверти миллиона тонн загрязняющих веществ. Признав, что основными загрязнителями воздуха в Челябинске остаются предприятия, министр все же напомнила, что автотранспорт вносит сопоставимую лепту в ухудшение качества атмосферы.

Так, в прошедшем году промышленные предприятия (или так называемые «стационарные источники») – выбросили 144 тысячи тонн загрязняющих веществ, а транспорт – 113 тысяч тонн. Такой механизм подсчета очень удобен для правительства, продолжающего напоминать южноуральцам: живут они в промышленном регионе, и не стоит рассчитывать на то, что в городах будет чистейший воздух курортов.

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Называя сопоставимые цифры, чиновники как бы невзначай намекают тем же челябинцам, что их собственная доля в ухудшении экологии не так уж и мала. Ведь горожане сами покупают автомобили, на которых потом и ездят, внося свой вклад в загрязнение воздуха. Позиция, стоит отметить, несколько лукавая. Ведь транспорт при замерах не ранжируется. А промышленные предприятия точно также используют автомобили. Причем, как правило, оснащены эти машины двигателями, далекими от требований евростандартов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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